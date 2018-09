Semana da Mobilidade com diversas iniciativas e animação diária na Avenida Arriaga

A Câmara Municipal do Funchal organiza, até ao próximo sábado, dia 22 de Setembro, a edição 2018 da Semana da Mobilidade, com iniciativas diárias a decorrer na Avenida Arriaga, bem no centro da cidade.

Ao longo dos cinco dias, haverá animação ao final da tarde, para todas as famílias que se desloquem ao certame e para todos os que por lá passarem.

Os concertos começaram ontem, com uma actuação dos Akoustic Junkies, seguindo-se hoje às 19 horas, os ‘The Grumpies’, no palco da Avenida Arriaga.

Conheça a programação musical:

18 Setembro - The Grumpies - 19 horas

19 Setembro - Os de Passagem - 19 horas

20 Setembro - Dul N’ Nouk White - 19 horas

21 Setembro - AOAKASO - 19 horas

22 Setembro - Fado Sai à Rua - 21 horas