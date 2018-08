Semana começa com nuvens e possibilidade de chuva na Madeira

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira, esta semana começa com períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca nas vertentes norte no final do dia e vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante norte.

No Funchal as temperaturas entre os 25 e os 21ºC.

Relativamente ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de nordeste com 1 a 1,5 metros. Na costa Sul estas serão de sueste inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar rondará os 23ºC.

De referir ainda que a Madeira, os Açores e todos os distritos de Portugal continental apresentam hoje risco muito elevado e elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV).

O IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t-shirt’, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

O índice ultravioleta varia entre 1 e 2, em que o risco de exposição à radiação UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).