Semana arranca com nuvens na Madeira

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira, esta segunda-feira, o céu deverá apresentar períodos de muita nebulosidade neste início de semana.

O vento será fraco, soprando temporariamente moderado (até 25 km/h) do quadrante sul durante a tarde.

Relativamente ao estado do mar, estão previstas ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros, na costa Norte, e, na Costa Sul, Ondas de su-sudoeste com 1 a 1,5 metros.

As temperaturas deverão oscilar entre os 16ºC e os 21ºC.