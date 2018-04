Semana arranca com chuva em toda a ilha da Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê uma segunda-feira de nuvens e chuva para a ilha da Madeira. De acordo com as meteorologistas Madalena Rodrigues e Joana Sanches, o dia será nublado com a ocorrência de chuva ou aguaceiros, em especial nas vertentes norte e terras altas.

O vento vai soprar moderado a forte (30 a 45 km/h) do quadrante norte, soprando forte (40 a 55 km/h) e com rajadas até 80 km/h nas terras altas. Está previsto ainda uma pequena subida da temperatura máxima.

As mesmas previsões do IPMA em termos de nebulosidade, chuva e aguaceiros, estendem-se até terça-feira, 24 de Abril, em toda a região, podendo haver alguma melhoria nas vertentes sul da ilha.

Estado do mar para hoje:

Costa Norte: Ondas de norte com 2,5 a 3 metros.

Costa Sul: Ondas de sul com 1 a 1,5 metros.

Temperatura da água do mar: 18.ºC