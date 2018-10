Seis voos cancelados, esta manhã, no Aeroporto da Madeira

Apesar da normal operacionalidade no Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo, esta manhã há já a registar seis voos cancelados, entre chegadas e partidas, e três chegadas.

Registe-se a particularidade dos voos cancelados serem todos domésticos, provavelmente consequência da passagem do furacão Leslei pelo território continental. Em causa a não chegada das duas ligações previstas com origem no Porto, o TAP (TP 1711) e o easyJet (U2 7585), e outra de Lisboa, o easyJet (U2 7603).

Até às 10 da manhã haviam entretanto já aterrado quatro aviões. O da Binter, vindo do Porto Santo, um da TAP (TP 1679) com origem em Lisboa, e dois internacionais. Uma aeronave da Transavia que chegou de Amesterdão e outra da companhia Germania, proveniente de Hamburgo.