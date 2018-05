Seis projectos seleccionados na área social são mais-valia para mercado de trabalho

Rita Andrade, secretária regional dos Assuntos Sociais e da Inclusão, esteve hoje na apresentação dos trabalhos finais da pós-graduação em Gestão das Organizações da Economia Social, que se realizou no Colégio dos Jesuítas.

A governante disse que foram seleccionados seis projectos “de grande interesse” na área da economia social, “que provaram ser sustentáveis” através da apresentação de um plano de negócios.

“Um dos grandes desafios de hoje é ver em primeiro lugar quais são as grandes necessidades da nossa população e depois criar projectos”, afirmou.

Rita Andrade disse que a ideia é convidar uma série de IPSS para “ouvirem estas pessoas” e, quem sabe, fazer com que algumas delas possam acolher estes projectos que já estão montados.

“Por outro lado, caso as pessoas queiram desenvolver o projecto de forma autónoma podem fazê-lo através do programa de estímulo ao empreendedorismo para desempregados do Instituto de Emprego da Madeira”, realçou, acrescentando que o apoio é até 10 mil euros por cada posto de trabalho, num total de quatro.

Refira-se que trabalhos finais da pós-graduação desenvolvidos pela empresa TECLA- Formação Profissional, em conjunto com o Instituto de Emprego da Madeira (IEM), em ‘Gestão das Organizações da Economia Social’, envolveu 20 licenciados desempregados em várias áreas, sendo que 8 formandos conseguiram inserção no mercado de trabalho (40% do total).

Em Julho de 2018, haverá uma nova pós-graduação, em parceria com o IEM, prevista para iniciar em Junho de 2018, na área de ‘Direcção Comercial e Gestão de Vendas’, abrangendo 20 desempregados licenciados.