Bom dia caro leitor!

A Segurança Social recebe 600 novos pedidos por mês é a notícia que faz marchete na edição de hoje do DIÁRIO de Notícias da Madeira. A reportagem que pode encontrar na página quatro, dá conta de que a prestação mais requerida é a do abono de família para crianças e jovens, seguida do pré-natal e que o tempo médio de resposta aos pedidos é de 90 dias, verificando-se atrasos com frequência.

Noutra área, a diversão chega à baixa do Funchal a partir do dia 30 e a organização quer o parque no Cais 8 a funcionar até às 2 horas da manhã, com o circo a fazer a sessão inaugural marcada para no dia 6 de Dezembro. Um trabalho que pode ler nas páginas 40 e 41P. 40.

Sobre as iluminações de Natal, damo-lhe conta de que já começaram a ser montadas na baixa do Funchal.

Na política, destaque para Rubina Leal no secretariado do PSD. A reunião mantida entre Albuquerque e Rui Abreu dita mudanças no órgão do partido.

Quanto ao vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado tem missão cumprida na Cidade do Cabo e regressa satisfeito com os resultados alcançados na deslocação à África do Sul.

Num olhar pelo desporto regional, as atenções estão ficadas no dérbi de alta pressão entre Nacional e Marítimo que têm uma margem de erro quase nula.

Estas notícias estão disponíveis na edição em papel do DIÁRIO de Notícias de hoje. Se ainda não é assinante poderá obter todas as informações aqui e escolher a modalidade que mais lhe convém.

Não esqueça que toda a actualidade está em permanente actualização no site do DIÁRIO em www.dnoticias.pt