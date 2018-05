Segurança Social deve ser um “serviço de excelência” no apoio da população

No dia da Segurança Social, que hoje se assinala, Rita Andrade presidiu, esta manhã, à abertura das comemorações de um dia que “simboliza muito para o governo regional” e aproveitou para agradecer o trabalho dos 1400 colaboradores da Segurança Social da Madeira, que muito fazem no dia-a-dia, em prol dos que mais necessitam. A Secretária Regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais pretende ter um “serviço de excelência” no apoio da população.

O dia de hoje será preenchido com uma série de iniciativas, entre elas, está a apresentação do Plano Regional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem Abrigo, para os próximos quatro anos, de 2018 a 2022. Plano esse que terá dois eixos de intervenção, com cinco grandes objectivos estratégicos, num total de 58 medidas a implementar. Destaque para as bases de dados para gerir esta realidade, a formalização dos parceiros e a criação de apartamentos de autonomização, um projecto piloto que arranca com 10 apartamentos e será concretizado em 2019.

“A ideia não é retirar as pessoas da rua e coloca-las nestes apartamentos, trata-se de um trabalho de preparação e de recuperação da sua auto-estima”, refere Rita Andrade que, com a ajuda de 21 instituições parceiaras, pretende preparar os que vivem em situação de sem abrigo, para uma vida normal.

Ao longo deste dia dedicado à segurança Social, serão homenageadas três instituições - AMI, APP – Associação Protectora dos Pobres e CASA - que têm apoiado o Governo Regional e têm feito um trabalho de parceria “extraordinário”. Será ainda prestado um reconhecimento aos funcionários com 25 anos de segurança social pelo contributo que têm dado ao longo da sua carreira e da sua vida nesta instituição.

Para Rita Andrade, os desafios da segurança social estão focados essencialmente no envelhecimento da população, de forma a mantê-lo activo e positivo, através de uma resposta de excelência.

Éainda importante implementar medidas de apoio à natalidade entre muitos outros como a questão da inclusão, da deficiência.

A secretária referiu ainda que o governo pretende aumentar o número de verbas para apoiar as IPSS – Instituições particulares de solidariedade social. Um apoio que “já está a acontecer” e que, tal como no ano passado, terá um aumento de 2,1% a todas as instituições. O reforço de verbas à segurança social, pedido pela Madeira, será um dos temas a ser abordado amanhã em Lisboa, na reunião que Rita Andrade terá com a Secretária de Estado da Segurança Social. Um reforço que visa aumentar acordos e reforçar verbas para “melhorar a performance da Segurança Social na Madeira”.