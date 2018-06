Segurança Social comemora o 105.º aniversário da utente Georgina Jardim de Jesus

No dia 8 de Junho, no lar do Bom Caminho, celebraram-se os 105 anos da utente Georgina Jardim de Jesus.

Trata-se da utente com mais anos de vida, residente nos lares do Instituto de Segurança Social da Madeira, tendo sido a primeira utente a entrar, por sua iniciativa, no Lar do Bom Caminho, há 18 anos.

O dia foi vivido em ambiente de festa com a presença de familiares, nomeadamente, os quatro filhos, sendo que dois deslocaram-se desde a Venezuela para estarem presentes no aniversário da mãe.

Pelas 15h30, a família de Georgina ofereceu um lanche a todos os idosos do Estabelecimento e equipa de trabalho para comemorar os seus 105 anos, tendo aproveitado o momento para manifestar gratidão pela atenção e cuidados diários dos colaboradores do Lar do Bom Caminho.

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais e a presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira marcaram presença neste momento de confraternização, enaltecendo o papel fundamental destas instituições na promoção da qualidade de vida dos seus utentes.