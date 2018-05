Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão vem à Madeira

Nelson de Souza, secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, estará no Funchal para o debate ‘Madeira pós-2020: Pensar o Futuro’. A iniciativa, organizada pela eurodeputada Liliana Rodrigues, realiza-se no próximo dia 8 de Maio, pelas 10 horas, e surge com o objectivo de debater as estratégias e prioridades da Região Autónoma da Madeira para o pós-2020, no âmbito do próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) da União Europeia (UE).

O debate será feito com o recurso a dois painéis. No primeiro, para além de Nelson de Souza, participam também a eurodeputada Liliana Rodrigues, Bruno Pereira, director regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa, e Teófilo Cunha, presidente da Associação de Municípios da Madeira.

Num segundo momento, a discussão irá envolver João Paulo Correia, presidente da Comissão de Acompanhamento do Processo de Definição da ‘Estratégia Portugal 2030’, José Carmo, reitor da Universidade da Madeira, Cristina Pedra, presidente da Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, e António Jardim Fernandes, CEO do Grupo Dorisol.

A Comissão Europeia iniciou, no passado mês de Janeiro, a discussão pública sobre o QFP pós-2020. Em apresentação no Parlamento Europeu, esta quarta-feira, a equipa liderada por Jean-Claude Juncker propôs aumentar o financiamento nas áreas da segurança, defesa, controlo de fronteiras, inovação, rede digital e mobilidade de jovens e reduzir, em cerca de 5%, as despesas com a Política de Coesão e a Política Agrícola Comum. O valor total previsto para o período entre 2021 e 2027 deverá andar à volta dos 1,279 biliões de euros.