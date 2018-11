Secretaria Regional de Educação promove curso de formação integrado nos Diálogos sobre Educação

A Secretaria Regional de Educação, através da Inspecção Regional de Educação, leva a efeito nos próximos dias 8 e 9 de Novembro, quinta e sexta-feira respectivamente, no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico, um curso de formação integrado nos Diálogos sobre Educação que tem vindo a realizar, intitulado Escalando o Pódio - A Construção da Excelência Escolar.

Este curso será ministrado pelo Departamento de Ciências Sociais da Educação, do Instituto de Educação da Universidade do Minho, no âmbito do Círculo de Saberes, e compreenderá sessões teóricas e sessões teórico-práticas dinamizadas a partir de diversas actividades pedagógicas (trabalhos de grupo, debates restritos e alargados, reflexões individuais e colectivas, relatos de experiências, partilha de resultados de investigação, entre outras) orientadas por docentes e investigadores do Departamento de Ciências Sociais da Educação e do Centro de Investigação em Educação da Universidade do Minho e da Universidade de Aveiro. Esta acção conta ainda com a participação, por videoconferência, de uma investigadora da Universidade Autónoma do Chile, que participou no projecto de investigação Entre mais e melhor escola: a excelência académica na escola pública portuguesa.

Como se constrói a excelência na escola pública? Aparentemente simples, esta interrogação interpela a raiz da educação escolar, abrindo o debate às diversas dimensões que estruturam o actual sistema educativo. A expansão de políticas educativas de feição gerencialista colocou na ordem do dia o tema da excelência, não deixando indiferentes os estudantes, as famílias, os meios de comunicação social e as instituições sociais em geral. Em particular nas escolas de ensino público, o enfoque crescente na produção de resultados arrastou consigo novas dinâmicas de gestão e liderança ao serviço da (suposta) “qualidade” e da eficácia escolar.

O curso de formação propiciará a partilha de experiências e o debate de resultados de pesquisa sobre a problemática da meritocracia e da excelência escolar, tendo em vista reforçar a reflexividade e o conhecimento sobre o tema.