Secretaria do Ambiente diz que está a ser estudado um pacote de medidas para eliminar o plástico

No seguimento do comunicado do partido NÓS, Cidadãos!, a reivindicar medidas para a eliminação do plástico na Administração Regional, a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais (SRA) informa que este assunto tem merecido a devida atenção e que está a ser estudado um pacote de medidas que oportunamente serão públicas, nomeadamente sobre os plásticos de utilização única.

O comunicado da SRA relembra que esta matéria tem sido recorrentemente abordada pela Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais que, nas suas intervenções públicas, tem “alertado e sensibilizado para este problema ambiental, particularmente os seus efeitos nocivos em meio marinho”.

A SRA recorda que a educação ambiental é também “um dos focos do Governo Regional da Madeira, já que entende que a consciencialização e mudança de comportamentos são fundamentais para mitigar esta problemática”.

A liderança nacional em programas como o Eco-escolas e ‘Green Key’ retratam o “sucesso das políticas de educação ambiental, levadas a efeito na Região”, diz ainda o comunicado.