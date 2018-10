Secretária de Estado dos Assuntos Europeus no Funchal para debate público

É já na próxima sexta-feira que o Encontro-Diálogo com os Cidadãos “Que Europa queremos para o futuro?” junta quatro mulheres para debater a Europa. Ana Paula Zacarias, Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Sofia Colares Alves, Representante da Comissão Europeia em Portugal, Cláudia Monteiro de Aguiar, deputada ao Parlamento Europeu e Paula Cabaço, Secretária Regional do Turismo e Cultura, juntam-se no Museu de Electricidade - Casa da Luz para o debate, que é aberto a toda a população.

Sete meses antes das eleições europeias, a 26 de Maio de 2019, as quatro mulheres que são caras da Europa em Portugal, vão falar sobre os temas da actualidade europeia, mas também responder às perguntas da audiência. O jornalista Paulo Jardim, da RTP Madeira, modera o debate.

O encontro é organizado pela Comissão Europeia e pelo Centro de Informação Europe Direct da Madeira em parceria com o Governo Português no quadro da iniciativa “Encontros-Diálogos com os cidadãos”. O Parlamento Europeu e o Governo Regional da Madeira são parceiros.

Os “Encontros-Diálogos com os Cidadãos” são uma série de eventos com o objectivo de identificar as principais preocupações e expectativas dos cidadãos em domínios fundamentais para o futuro da Europa.

O debate acontece entre as 15 horas e as 16h30. Para participar basta inscrever-se neste link.

Programa

14h30 – Acolhimento dos participantes / café de boas-vindas.

15h00 – Encontro-Diálogo com os Cidadãos – Intervenção da quatro oradoras.

15h30 – 16h30 – Interacção com a audiência.

16h30 – Fim do evento.