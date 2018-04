Secretária de Estado Adjunta da Administração Interna vem ao Funchal assinar protocolos

A Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, preside esta terça-feira, na Ponta do Sol, à assinatura do protocolo para a elaboração do projecto de execução tendo em vista a adaptação de novas instalações para a Esquadra da PSP da Ponta do Sol.

O protocolo será assinado entre a Câmara Municipal da Ponta do Sol, a Secretaria Geral da Administração Interna e Polícia de Segurança Pública. O valor estimado para esta empreitada, que será lançada pelo Município, ao abrigo do Contrato Interadministrativo, é de cerca 400.000€. Prevê-se que as novas instalações estejam concluídas em 2019.

Logo depois Isabel Oneto, preside à cerimónia de assinatura do protocolo no âmbito do projecto do Orçamento Participativo (OPP) 2017 ‘Sistema de contacto de idosos para as Forças de Segurança’. O protocolo é assinado entre a PSP, o Instituto de Segurança Social, o Município do Funchal e Fundação Portugal Telecom.

É objectivo do projecto proporcionar aos cidadãos a partir dos 65 anos, que vivam em condições de isolamento social, um serviço de comunicação com o Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública quando, por qualquer motivo, se sintam inseguros.

Após a assinatura do protocolo realiza-se uma visita ao Quartel do Bombeiros Sapadores, local onde funcionará o projecto, para uma demonstração do dispositivo electrónico.