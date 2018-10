Secretaria de Educação organiza II Jornadas do Serviço Técnico de Educação Especial

A Secretaria Regional de Educação, através da Direcção Regional de Educação/Serviço Técnico de Educação Especial (STEE), organiza as II Jornadas STEE – ‘Para além dos caminhos a OPORTUNIDADE!’, que terá lugar no dia 12 de Outubro, às 09 horas, no auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes.

Esta iniciativa insere-se no âmbito das comemorações dos 50 anos do Serviço Técnico de Educação Especial, com o intuito de dar a conhecer a realidade deste serviço, de sensibilizar para a problemática das necessidades educativas especiais e de contribuir para a promoção de práticas educativas, numa perspectiva de equidade e de inclusão no contexto da heterogeneidade.

Do programa constam conferências plenárias diversas, com convidados, investigadores e especialistas, reconhecidos no panorama nacional pelo papel desenvolvido na área da educação e da saúde, designadamente, o Psiquiatra e Psicanalista António Coimbra de Matos; Joaquim Colôa, do Agrupamento de Escolas Padre Bartolomeu de Gusmão e Instituto Português de Psicologia e outras Ciências; Luís Azevedo – Director-Geral da ANDITEC – Tecnologias de Reabilitação, Lda.

As finalidades desta iniciativa são apresentar perspectivas de atendimento em matéria de educação especial, promover um espaço de reflexão denominado ‘STEE: Entre o passado, o presente e o futuro...à conversa com...’ sobre a educação inclusiva nas suas múltiplas dimensões, assim como sensibilizar para a utilização das tecnologias na educação.

Este evento conta com a presença do Director Regional de Educação, Marco Gomes, da Vogal do Conselho Directivo do Instituto para a Qualificação, IP-RAM, Elda Pedro, entre outras entidades.