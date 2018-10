“Se me deixar o seu telefone, passo a telefonar-lhe para marcar as passagens por mim”, diz José Prada

O vide-presidente do PSD, Carlos Rodrigues pede para “que os trabalhos possam correr de forma correcta e civilizada” que não acontecem “mais fait-divers”, referindo-se ao momento em que o presidente da TAP vedou acesso à comunicação social para responder à questão de Eduardo Jesus: “A rota da Madeira anda a financiar outras rotas?”.

Agora, os cinco minutos para questionar pertencem a Carlos Rodrigues, que pergunta: “Mantém a sua afirmação que as tarfifas para a Madeira são ‘módicas’?

Antonoaldo Neves começa por responder: “Há uma grande confusão com os preços da TAP”, e volta a fazer o que já tinha feito em Lisboa, abrindo um computador para simular viagens.

Diz o presidente da companhia aérea: “20 de dezembro, 15h30 da tarde, 78 euros; E retorno, a 1 de Janeiro, também 78 euros”, dizendo que a “informação que se vê na media, não é verdade” e que o trajecto Lisboa-Madeira é que é mais dispendioso porque “tem muito turista vindo para cá”.

O presidente da TAP diz que “não tem trabalhadores que fazem pornografia” e que acusar a TAP de praticar “preços pornográficos”, é que uma afirmação “não é aceitável”.

“A palavra módica como tarifa esta relacionada ao nosso dever de estimular a demanda, afirmando que há tarifas a 20 euros para continente e que a tarifa média é de 100 euros”, diz Neves.

José Prada agarra a palavra e atira que os preços que esteve a ver no site da TAP, ontem à noite, rondam os 294 euros. Depois de exemplificar com várias datas e horários, afirma: “Estes preços não são do meu telefone, são do site da TAP”. O presidente da Comissão acrescenta: “Para o meu filho vir para passar o Natal, vindo a dia 17 de Dezembro de manhã, o mínimo que consegui encontrar” ronda os 300 euros. E pede, por isso a Antonoaldo Neves: “Se me deixar o seu telefone, passo a telefonar-lhe para marcar as passagens por mim”.

Carlos Rodrigues também insiste, mostrando que o preço médio para Outubro, simulações feitas há uma semana, são 390 euros, sem bagagem.

A TAP Não é uma empresa pública, é uma empresa privada. Os senhores precisam compreender isto”, acaba por dizer Antonaldo Neves, repetindo-o por diversas vezes.