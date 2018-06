Se gosta de cinema italiano, dê uma olhadela na agenda desta quinta-feira

Festa do Cinema Italiano no Funchal

A Festa começa com ‘The Place’, de Paolo Genovese, realizador do sucesso internacional de ‘Perfetti sconosciuti’ (Amigos, Amigos, Telemóveis à Parte). Neste novo filme, o cineasta volta a explorar com este drama o lado oculto da alma humana, os seus segredos mas também os seus inesperados recursos: sentado à mesa de um bar, um homem misterioso pergunta: ‘O que serias capaz de fazer para realizar os teus sonhos e obter o que desejas?’. O evento decorrerá no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Estreias nos cinemas

Estreiam nos cinemas do Funchal o ‘blockbuster’ ‘Mundo Jurássico: Reino Caído’, o filme de animação ‘Presa Branca’ e a comédia/drama ‘Tully’.

Festival de cerveja no Funchal

‘Funchal Beer Fest’, com mais de cem cervejas para experimentar, está a decorrer até dia 12 de Junho, no Largo da Restauração, Funchal. Há animação diversificada e gastronomia para descobrir.

‘Around The World’ no Bahia

Restaurante Bahia do Casino da Madeira recebe, pelas 20 horas, o novo jantar-espectáculo ‘Around The World’ com Vânia Fernandes e Miguel Pires.

Apresentação pública dos resultados da Unidade de Saúde Familiar da Ponta de Sol

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPE apresenta, pelas 11 horas, no auditório do Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, os primeiros resultados da Unidade de Saúde Familiar (USF) da Ponta de Sol – Novo Sol. Esta apresentação contará com a presença do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos. As Unidades de Saúde Familiares são o modelo de referência dos cuidados primários de saúde, para assegurar uma maior cobertura da população em médico de família e garantir um melhor acesso da população à saúde, nomeadamente à promoção da saúde e à prevenção da doença. A reestruturação dos Centros de Saúde tem como base este modelo já adoptado no continente e que tem provado ser uma solução capaz de contribuir para uma melhor resposta dos cuidados primários. Trata-se de um novo modelo de organização e de trabalho em equipa, orientado para os resultados e que têm vindo a mostrar benefícios e trazer satisfação para os utentes e profissionais de saúde. É um modelo em que toda a actividade médica, de enfermagem e administrativa está organizada em função das necessidades dos utentes, com indicadores e padrões de qualidade definidos na Carteira Básica de Serviços. A sua acção tem como base uma autonomia organizativa, técnico-funcional, integrada em rede com outras estruturas funcionais do Centro de Saúde.

Apresentação Pública do Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo

11h00 – Sessão de abertura com a presença da secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais

11h10 – O processo do ordenamento do espaço marítimo - DROTA Manuel Ara Oliveira)

11h25 – Apresentação da proposta do Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo para a Subdivisão da Madeira - DROTA ( Vítor Jorge e Isabel Lopes)

12h10 – Esclarecimento de dúvidas

12h30 – Encerramento com a presença de Paula Menezes da Direcção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente

Assinatura de acordo entre a Empresa de Cervejas da Madeira e o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Actividades Metalúrgicas da RAM

Pelas 15 horas, nas instalações da Direcção Regional do Trabalho da Acção Inspectiva (DRTAI), sita à Rua de João Gago, nº 4, Funchal, vai proceder-se à assinatura do Acordo de Empresa entre a Empresa de Cervejas da Madeira, Sociedade Unipessoal, Lda, no acto representada pela sua gerência e os representantes da Federação dos Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria Turismo de Portugal e do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Actividades Metalúrgicas da RAM. Na globalidade, o Acordo de Empresa agora alcançado prevê um aumento na Tabela Salarial de 2,5% e aumentos relevantes nas cláusulas de expressão pecuniária (diuturnidades, subsídio de alimentação, abono para falhas, e outros) para um universo de 233 trabalhadores, assim como uma remuneração mínima de 605 euros, no âmbito da Empresa. Estes aumentos produzem efeitos a partir de 1 de Maio do presente ano. Assiste ao acto de assinatura do Acordo de Empresa o director regional do Trabalho e da Acção Inspectiva.

Apresentação dos resultados de projecto piloto +Inclusão Escolas

Pelas 18h30, na sede do grupo Dançando com a Diferença, terá lugar a apresentação dos resultados do projecto piloto ‘+Inclusão Escolas’, desenvolvido por esta instituição em parceria com a Secretaria Regional da Educação / Escola Horácio Bento Gouveia. O projecto visa a promoção e o desenvolvimento das capacidades globais dos alunos com necessidades educativas especiais através dos ‘Treinos de Autonomia Vida Diária’ (TAVD) em conjunto com outras práticas e métodos educativos e pedagógicos desenvolvidas através da Dança pelo o grupo Dançando com a Diferença. Com este projecto piloto pretendeu-se formar e criar bases para a promoção da autonomia e vida independente dos alunos com deficiência em idade escolar, buscando o desenvolvimento de competências com actividades num contexto o mais aproximado possível da vida real, representando um meio de preparação para a entrada na vida adulta.

Apresentação dos resultados do Portugal City Brand Ranking 2018

Pelas 17h, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, haverá a apresentação dos resultados do Portugal City Brand Ranking 2018, no que ao Funchal diz respeito. Este é um ranking anual da Bloom Consulting, que analisa os negócios, o turismo e as condições de vida dos 308 municípios portugueses. Este mede a forma como os municípios são vistos e classifica o desempenho da marca dos concelhos, em três categorias: Negócios, Visitar e Viver. Esta foi a 5.ª edição do estudo nacional.

Presidente da Assembleia recebe o comandante do Comando Regional da PSP

O presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, recebe o comandante do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP), Superintendente Luís Simões, numa audiência para apresentação de cumprimentos.

Plenário na Assembleia Legislativa

Pelas 9 horas terá início um plenário da Assembleia Legislativa da Madeira, sendo o primeiro ponto da ordem de trabalhos a continuação da apreciação na generalidade do projecto de resolução, da autoria do JPP, intitulado ‘Recomenda ao Governo Regional a criação da figura do utente do Serviço Regional de Saúde’, após apreciação pela 5.ª Comissão Especializada (agendado nos termos do n.º3 do art.º 67.º do Regimento da ALRAM).

Reunião da Conferência dos Representantes dos Partidos

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Tranquada Gomes, preside, pelas 11 horas (no intervalo da reunião plenária), a uma reunião da Conferência dos Representantes dos Partidos, que tem por finalidade proceder à apreciação de questões relacionadas com a actividade parlamentar.

Reunião da Comissão de Equipamento Social e Habitação

Os deputados da 4.ª Comissão Especializada Permanente de Equipamento Social e Habitação terão uma reunião pelas 11 horas, sendo o primeiro ponto da ordem de trabalhos a primeira apreciação do Projecto de Resolução, da autoria do BE, sobre a ‘Desactivação da Lota do Porto do Funchal e Construção da Rampa Roll-On / Roll-Off’.

Reunião da Comissão Recursos Naturais e Ambiente

Os deputados da 3.ª Comissão Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente terão uma reunião pelas 15 horas, com um ponto único na ordem de trabalhos: Audição Parlamentar sobre a ‘Baixa taxa de concretização de empreitadas lançadas a concurso público pela ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A.’, com a presença da presidente do Conselho da Administração da ARM.

Reunião de câmara da autarquia do Funchal

Pelas 13h, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, haverá a recolha de declarações do Executivo após a Reunião de Câmara semanal.

Reunião do Conselho de Governo

Terá lugar, nesta quinta-feira 7 de Junho, a reunião do Conselho de Governo, com apresentação das Conclusões pelas 17 horas, na sala de imprensa da Quinta Vigia.