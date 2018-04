Se é apreciador de vinho, o evento em destaque na agenda desta quinta-feira é para si

Primeira edição do Portugal Wine Fest no Forum Madeira

De 26 a 28 de Abril, vai ser possível provar e saber mais sobre vinho, com os nomes mais conhecidos do sector, na Praça Central do Forum Madeira, a partir das 19h00. O primeiro dia do evento será dedicado ao Vinho da Madeira, uma das maiores figuras mundiais dos vinhos fortificados. Francisco Albuquerque, da Madeira Wine Company, vai proporcionar um momento único em que o Vinho da Madeira será o centro das atenções. Depois disso, o desafio será criar Harmonizações Clássicas, onde a equipa de cozinheiros da cadeia de restaurantes Cris apresenta ao vivo dois pratos para harmonizar com o vinho da região. Os bilhetes podem ser adquiridos no local e têm um valor de 10 euros para dois dias e 7 euros para um só dia. O bilhete inclui prova de vinhos, oferta de copo, participação nos eventos (mediante disponibilidade de plateia) e 10% de desconto no Quiosque TributoIguaria localizado no Piso 2 do Forum Madeira.

Formação sobre Software CYPE em Metodologia BIM

A Faculdade de Ciências Exactas e da Engenharia (FCEE) e o Centro de Desenvolvimento Académico (CDA), da Universidade da Madeira juntaram esforços no sentido de promover uma nova edição da Formação ‘Software CYPE em Metodologia BIM’. A formação irá decorrer no anfiteatro 9, no piso 3 do Campus da Penteada, e terá a duração de 16 horas, repartidas pelos dias 26, 27 e 28 de Abril. Nos dois primeiros dias, 26 e 27, a acção irá decorrer das 17h30 às 22h.

‘Capelas ao Luar’ prosseguem na Calheta

Uma semana depois do seu arranque, o projecto ‘Capelas ao Luar’ chega à zona oeste, mais precisamente à Capela de Jesus, Maria e José, no Lombo do Doutor, Calheta, onde decorrerá a sua segunda acção. Organizado pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, o Projecto tem por objectivo facilitar um conjunto de visitas guiadas a Capelas da Região, muitas vezes indisponíveis ao público em geral e possuidoras de referentes artísticos da mais alta importância no panorama das artes e do património cultural regional. As visitas (21h30 horas) são sempre precedidas de pequenos apontamentos musicais (21 horas). As inscrições são gratuitas e poderão ser efectuadas, conforme habitual, através do correio electrónico ‘capelasaoluar.drc@gmail.com’. Refira-se que, nesta segunda acção, pelas 21 horas, decorrerá um apontamento de música barroca por elementos da Orquestra Clássica da Madeira e, às 21h30, realizar-se-á uma visita guiada à Capela, por Rita Rodrigues. Será ainda lançado um guia patrimonial.

Programa musical

Jeremiah Clarke (1674 – 1707) – Trompete Voluntário

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) – Fuga em Sol menor

Anonymous - Sonata

Franz Joseph Haydn (1732 – 1809) - Saint Anthony Chorale

‘It’s Showtime - The Musical’ no Bahia

A Orquestra do Casino apresenta um ‘show’ que conjuga a música, a dança e o colorido de alguns dos maiores sucessos das peças mais famosas do Teatro Musical. Ao longo de 45 minutos de espectáculo, podem ser ouvidas canções retiradas de musicais como ‘Cabaret’, ‘Moulin Rouge’, ‘Chicago’ ou ‘Jesus Christ Superstar’.

Programa:

19h30 | Abertura do restaurante

20h00 | Serviço de jantar

21h15 | ‘It’s Showtime! – The Musical’

22h00 |DJ com música para dançar (até às 23h)

Vinhos Brancos, Tintos, Rosés e Espumante da Madeira na Festa da Flor

Os Vinhos Brancos, Tintos, Rosés e Espumantes da Madeira estarão em destaque nas festividades da Festa da Flor, com um espaço privilegiado e unicamente destinado a estes produtos, no Largo da Restauração. O evento estará aberto ao público entre os dias 26 e 29 de Abril, entre as 15h as 00h00 e, para além da degustação dos Vinhos com DOP Madeirense, IGP Terras Madeirenses e Espumante de Qualidade da Madeira, os visitantes terão ainda a oportunidade de conhecer melhor estes produtos através da participação em masterclasses, aliando assim o conhecimento ao lazer. No decorrer do evento, realizar-se-ão 6 masterclasses, 3 dos quais em harmonização com acepipes, sendo que os interessados poderão formalizar a sua inscrição para o e-mail: ‘promoção.ivbam@madeira.gov.pt’ ou directamente no local.

Câmara de Lobos estuda qualidade de vida dos idosos

Um grupo de investigadores e estudantes do curso de enfermagem da Escola Superior de Enfermagem S. José de Cluny (ESESJC), em parceria com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, iniciam nesta quinta-feira, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, o trabalho de campo de caracterização da população idosa daquela freguesia. O levantamento de dados visa a elaboração de um estudo de ‘Caracterização do Nível de Dependência e Qualidade de Vida dos Idosos das Zonas de Maior Vulnerabilidade Social de Câmara de Lobos’. O estudo que agora se inicia decorre de um protocolo de cooperação celebrado entre a Câmara Municipal de Câmara de Lobos celebrou e a Escola Superior de Enfermagem S. José de Cluny (ESESJC), no passado dia 2 de Fevereiro. O trabalho de campo, nos próximos dias 26 e 27 de Abril, entre as 10h00 e as 16h00, envolve cerca de 42 estudantes do 3.º ano do curso de enfermagem da (ESESJC), sob coordenação de professores daquela estabelecimento de ensino superior. O estudo incide sobre a população com 65 ou mais anos, residente nos sítios dos Barreiros, Cabo Podão, Casa Caída, Castelejo, Covão, Panasqueira, Fajã das Galinhas, Fontes, Foro, Furneira, Garachico, Pomar do Meio, Quinta de Santo António e Vargem.

‘Árvore da Esperança’ no Porto Moniz

De forma a assinalar as comemorações da Festa da Flor 2018, a autarquia de Porto Moniz coloriu o concelho com belas ornamentações florais, um trabalho conjunto com as diferentes Juntas de Freguesia. Nesta quinta-feira, pelas 11 horas, também integrada nas mesmas comemorações, realizar-se-á a ‘Árvore da Esperança’, na Praça do Lyra, junto ao à Câmara Municipal. Esta iniciativa conta com a colaboração das escolas e associações do concelho.

Conferência sobre ‘Contratos Inteligentes (Smart Contracts) e o Blockchain’ e ‘Criptomoedas (Bitcoin): Aspectos Jurídico-Monetários e Jurídico-Obrigacionais

O Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados promove, às 10h30, uma conferência que aborda os temas ‘Contratos Inteligentes (Smart Contracts) e o Blockchain’, com prelecção a cargo de Fernando Araújo, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e ‘Criptomoedas (Bitcoin): Aspectos Jurídico-Monetários e Jurídico-Obrigacionais’, neste caso com prelecção a cargo de Paulo Duarte, advogado, membro do Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados.

Pedro Ramos visita Associação de Autismo da Madeira

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos visita, pelas 18 horas, a sede da Associação de Autismo da Madeira, localizada no conjunto habitacional de Santo Amaro II, fracção A, Bloco 1, Loja 3.

Reunião do Conselho de Governo

Nesta quinta-feira, dia 26 de Abril, terá lugar a reunião de Conselho de Governo, sendo que as conclusões serão apresentadas pelas 17 horas, na sala de imprensa da Quinta Vigia.

JPP realiza conferência de imprensa

O Juntos pelo Povo (JPP) vai realizar uma conferência de imprensa, pelas 12h, junto à Câmara Municipal do Funchal. A porta-voz será a deputada Patrícia Spínola, que vai abordar uma iniciativa do JPP para o concelho.

Reunião de câmara da autarquia do Funchal

Pelas 17h30, nos Paços do Concelho do Funchal, haverá a recolha de declarações do Executivo após a Reunião de Câmara semanal. Tal como acontece sempre na última semana do mês, a Reunião decorre esta semana da parte da tarde.

CDU aborda problema dos transportes aéreos no Porto Santo

A CDU promove, pelas 15h, junto ao Aeroporto do Porto Santo, uma acção política para abordar os problemas dos transportes aéreos no Porto Santo.