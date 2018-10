“Se a oferta é maior, o preço não deveria baixar?” questiona o CDS-PP

Lino Abreu, do CDS-PP, volta a falar sobre a obrigação de serviço público: “O Governo de António Costa prometeu aos madeirenses que aquando da renegociação o serviço público estava lá”, acrescentando que “uma das condições seria o serviço público para a Região e afinal, se não está, fomos enganados”.

O deputado do CDS-PP fala dos 211 mil lugares que a TAP tem a mais na Madeira para apontar que “se a oferta é maior, o preço deveria baixar”. Questiona: “Já que este lugares não são suficientes para baixar (...) está disponível para aumentar o número de voos?”. Isto porque, diz Abreu, a estratégia da TAP está focada em aumentar o número de voos para os Açores.

O presidente da empresa aérea de bandeira, traz os gastos com petróleo para o inquérito, afirmando que este ano a TAP vai gastar “mais 100 mil euros” por causa dos combustíveis. Mas garante que sempre que há um destino com operação relevante, a prática é “ampliar” estas rotas. Apesar de não ter nenhum anuncio para fazer, Neves justifica que a frota da empresa e o facto não existirem mais slots disponíveis no Aeroporto de Lisboa são razões para este plano ainda não estar em cima da mesa. Garante, no entanto, que se surgirem slots, esta é uma operação a reforçar.

Antes, Antonoaldo Neves assegurou que tem óptima relação com Bernardo Trindade, madeirense administrador não executivo da TAP e que todos os dias é confrontado pelos administradores da TAP.