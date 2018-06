“Saúde na Região está melhor do que a nível nacional”

A citação é retirada de uma entrevista ao Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos, que faz manchete na edição de hoje ao DIÁRIO. Na conversa com o jornalista Élvio Passos, o governante não poupa o ministro da Saúde nem a Ordem dos Médicos, que estão hoje na Madeira, em relação às críticas que são feitas ao SESARAM. Numa conversa onde vários temas são abordados, o secretário garante que as vagas para o internato são comercializadas em Lisboa, insurgindo-se também contra a promiscuidade entre público e privado.

No dia em que se realizam os Estados Gerais do PS-M, o DIÁRIO também falou com Manuel Caldeira Cabral, Ministro da Economia, que também está hpje na Madeira. O Ministro pede diversificação da economia e defende que o Centro de Negócios aposte apenas em empresas que criem emprego qualificado.

Nos Casos do Dia saiba que um turista morreu ontem na sequência de uma queda de 70 metros na Levada dos Lamaceiros, sendo a terceira morte este ano em percursos pedestres e que David Carreira é a grande atracção musical da Festa do PSD-M no Chão da Lagoa.

Entre outras mais notícias fique ainda a saber que as obras de requalificação do Cais do Carvão arrancam este mês, que a Madeira marca presença na Feira de Imobiliário da Exponor e que há cinema no Terraço do Sé Boutique Hotel a partir da próxima semana.

