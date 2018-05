Saúde é assunto de destaque na agenda desta segunda-feira, saiba que eventos decorrem sob este tema

I Semana da Saúde da Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny

O evento integrará um rastreio cardiovascular (medição de tensão arterial, glicémia capilar, colesterol total e avaliação de peso e altura) e terá a duração de três dias (7, 8 e 9 de Maio), no Largo do Colégio, decorrendo das 9h00 às 17h00. Esta é a primeira vez que a Associação irá apostar num evento desta magnitude.

Semana da Saúde no Caniço

Com vasto programa, começa, pelas 16h00, no Largo Padre Lomelino, frente à Igreja matriz, a Semana da Saúde no Caniço. O programa inclui actividades que vão das tradicionais palestras sobre saúde e nutrição, testes cardiovasculares gratuitos, provas de desporto e competição, como é o caso do torneio de futebol que conta com 70 inscritos, e de actividade física. O programa mobiliza, ainda, as escolas locais e este ano conta com algumas novidades, como o roteiro pelo património, que visa dar a conhecer lugares com relevância histórica local. A Semana da Saúde é uma iniciativa da Farmácia do Caniço, empresa que se estabeleceu na década de 1950 e hoje desempenha também este papel de parceiro na dinamização social da cidade. Os interessados podem inscrever-se ao balcão da farmácia, no Sítio da Vargem ou através do site ‘www.semanadasaude.pt’.

Sessão Comemorativa do Dia da Universidade da Madeira

A sessão irá decorrer no Auditório da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, entre as 17h e as 18h30. Do programa da sessão constam o Cortejo Académico, a Oração de Sapiência proferida por Maria Benedita Câmara, professora associada com agregação da UMa, e as intervenções de Carlos Abreu, presidente da Direcção da AAUMa, de Susana Teles, administradora da UMa, e de José Carmo, reitor da UMa. O programa inclui também a entrega dos Diplomas de Bolsas por Mérito aos estudantes com aproveitamento escolar excepcional no ano lectivo 2013/2014 e da medalha da UMa aos funcionários que completam 25 anos de serviço na Instituição. A encerrar a sessão, terá lugar a actuação da TUMa – Tuna Universitária da Madeira e um ‘Madeira de Honra’.

Dia Nacional do Azulejo assinalado em Machico

A Câmara Municipal de Machico, através do Solar do Ribeirinho – Núcleo Museológico de Machico, comemora o Dia Nacional do Azulejo, com a prática de actividades relativas a esta temática, num programa que decorrerá ao longo do dia, entre as 11h30 e as 16h. Para celebrar esta efeméride, haverá a orientação do professor Renato Nóbrega e a colaboração de um grupo de alunos do CAO Machico e CAO Santana e de uma turma de 1.º ano da EB1 /Pe /C Eng.Santos Costa. O Dia Nacional do Azulejo foi instituído a 27 de Março de 2017 pelo Parlamento Português, que aprovou por unanimidade o dia 6 de Maio como o Dia Nacional do Azulejo, atendendo ao grandioso património que existe no país e que urge preservar.

Seminário sobre ‘Medidas técnicas de Segurança da Informação para Protecção de Dados Pessoais’

Na sequência da publicação do DR 41/2018, do Conselho de Ministros, o Centro de Formação em Protecção de Dados realiza realiza um seminário dedicado ao tema ‘Medidas Técnicas de Segurança da Informação para Protecção de Dados Pessoais’ para capacitar os quadros técnicos e responsáveis pelas tecnologias e sistemas de informação das entidades públicas e privadas na Região Autónoma da Madeira. O seminário é realizado entre as 9h e as 17h30.

Programa desta segunda-feira da Comissão de Saúde da AR que se encontra na Madeira

09h30 - Salão Nobre do Governo Regional - Apresentação do Novo Hospital, com a presença do vice-presidente, secretário regional da Saúde e secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas;

12h00 - Santa Rita - Visita ao local de construção do Novo Hospital;

13h00 - Quinta Vigia - Cumprimentos e almoço oferecido pelo presidente do Governo Regional da Madeira;

15h30 - ALRAM - Cumprimentos ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira;

16h30 - ALRAM - Visita e reunião com a Comissão de Saúde regional;

18h00 – Reunião conjunta com a Ordem dos Médicos, dos Enfermeiros, dos Psicólogos e dos Nutricionistas; Sindicato dos Enfermeiros da RAM, a delegação da FNAM e do SIM, Sindicato dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica, assim como representantes das Comissões de Utentes do Serviço Regional de Saúde.

Apresentação do Rali da Calheta

A Organização do Rali da Calheta realiza uma conferência de imprensa, com o objectivo de apresentar a prova que vai para a estrada já nos próximos dias 11 e 12 do corrente mês. A iniciativa terá lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta, pelas 18h30.

Abertura de novo espaço da Remax no Funchal

Na inauguração do novo espaço, estará o vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, assim como o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, alguns convidados e parceiros, contando ainda com a presença do director Geral da RE/MAX Portugal, António Falé, num pequeno evento junto às instalações à Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro, nº 37 (junto ao Jardim Municipal), a partir das 19 horas.

Apresentação da nova versão da aplicação ProCiv Madeira

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos participa, pelas 15h30, no auditório do Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM, na apresentação pública da nova versão da aplicação ProCiv Madeira.

Palestra sobre o Centro Internacional de Negócios

No âmbito do projecto ‘O CINM nas escolas’, a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira volta a partilhar conhecimentos com os estudantes. Desta feita, em conjunto com a APEL, vai organizar duas iniciativas com o propósito de dar a conhecer as diversas realidades do Centro Internacional de Negócios (CINM), com particular incidência para o mercado de trabalho e o contributos para a economia da Região. Nesta segunda-feira, haverá lugar para uma palestra sobre o CINM, iniciativa que precederá o Torneio Escolar de Perguntas e Debate CINM, que acontecerá pela primeira vez nesta escola.

Agenda do Presidente da Assembleia para esta segunda-feira

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Tranquada Gomes conta com a seguinte agenda:

10h30 – Recebe o comandante do Navio Alpino, Davide Da Pozzo, numa audiência para apresentação de cumprimentos;

11h30 – Recebe em audiência de cumprimentos de despedida, o 2.º Comandante da Zona Militar da Madeira, coronel Nuno Gonçalo Victoria Duarte;

15h30 – Recebe a Comissão de Saúde da Assembleia da República, numa audiência para apresentação de cumprimentos;

16h30 – Assiste à Sessão Solene Comemorativa do Dia da Universidade da Madeira, que decorrerá no Auditório da Reitoria do Colégio dos Jesuítas.

Reunião da Comissão de Política Geral e Juventude

Os deputados da 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Juventude terão uma reunião nesta segunda-feira para a realização da auscultação, no âmbito do Projecto de Resolução, da autoria do PSD, intitulado ‘A RAM e os desafios do próximo quadro financeiro plurianual pós 2020’, com a presença das seguintes Entidades;

- 14h15 - Associação de Jovens Empresários da Madeira (AJEM);

- 15 horas - Associação de Agricultores da Madeira (AAM) e Associação de Jovens Agricultores da Madeira e Porto Santo (AJAMPS);

- 16 horas - União Geral dos Trabalhadores (UGT) e União dos Sindicatos da Madeira (USAM);

-17h15 - Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira (AREAM).

CDS aborda questões de interesse para a população

O Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira aborda nesta segunda-feira, dia 7 de Maio, questões de interesses para as populações da Madeira e Porto Santo. Haverá declarações à comunicação social às 11 horas, na Praça do Povo, em frente ao edifício da Assembleia Legislativa da Madeira.