Saúde assinala o Dia Mundial Sem Tabaco com ciclo de conversas

O ‘Desafio Mundo sem tabaco’ é uma iniciativa do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM que assinala o Dia Mundial Sem Tabaco, que se comemora a 31 de Maio de 2018. Entre as várias actividades de sensibilização previstas no âmbito desta iniciativa, que se prolongará a todo o ano, será dinamizado um ‘Ciclo de Conversas’ com o tema ‘Desafio Mundo sem Tabaco’, com início já amanhã.

Assim, o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, marcará presença nesta actividade, dirigida à população em geral e desenvolvida pela Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD), amanhã, pelas 14h30, no piso 0 do Fórum Madeira.

Amanhã haverá ainda uma sessão dirigida a turmas do 7º ano da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, pelas 14h15.

Já na quarta-feira, o Centro Comercial La Vie, recebe segunda sessão dirigida à população em geral, com presença confirmada de estudantes da Escola Profissional Atlântico, das 09h50 às 11h30, no Piso 2 (junto ao piano).

Este evento integra um momento musical com a participação de Estudantes do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira - Eng. Luiz Peter Clode, e uma Exposição de trabalhos, realizados por alunos da Escola Profissional Atlântico.