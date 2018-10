Sara Madruga lança críticas a Lisboa e a “cúmplices” na Madeira

A deputada do PSD à Assembleia da República, eleita pela Madeira, sara Madruga da Costa também recorreu a um comunicado para revelar a leitura que faz á resolução do Conselho de Ministros, sobre o financiamento à construção do novo hospital da Madeira. ““António Costa nunca pretendeu cumprir o compromisso que assumiu com os madeirenses de financiar em 50% a construção do Hospital da Madeira.”

A deputada teme que os 50% se revelem ainda menos, depois de conhecida a proposta do orçamento do estado para 2019.

Mas, além de criticar o Governo da República, Sara madruga da Costa diz que é tão ou mais chocante “verificar que na Madeira existem cúmplices que por cegueira política, aceitam e até se congratulam com uma redução do financiamento prometido de cinquenta para trinta por cento e com a apropriação indevida de património da Região.”