Sara Madruga diz que novo hospital da Madeira é importante mas “não passa do papel”

“Para quando o novo hospital da Madeira?” Foi com esta pergunta que a deputada Sara Madruga da Costa iniciou a sua intervenção na audição regimental que teve lugar na Assembleia da República e que contou com o ministro da saúde Adalberto Campos Fernandes.

“Há três anos que aguardamos pelo financiamento do governo da república, para a construção do novo Hospital da Madeira. Infelizmente o novo Hospital continua parado. Esta infraestrutura que é prioritária para a Região, não passa do papel, nem de uma mera intenção do governo da república que continua sem consagrar qualquer verba ou a assegurar o seu financiamento” referiu a deputada.

Sara Madruga da Costa perguntou ainda ao ministro da saúde “porque motivo o Hospital da Madeira é o único hospital do país que ainda está em análise no Plano Estratégico apresentado sexta-feira passada por Mário Centeno, quando todas as outras unidades hospitalares do país estão mais avançadas?”.

“Quem está a empatar o financiamento do novo hospital?” questionou a deputada e “porque razão o ministro das Finanças continua sem nada dizer em relação ao financiamento deste investimento que é prioritário para a Madeira?”

Sara Madruga da Costa relembrou ainda que o governo da república demorou nove meses a criar um grupo de trabalho para resolver o financiamento do novo hospital e que até ao momento apenas houve uma reunião na qual o representante indicado por Mário Centeno informou que estaria de saída.

O ministro da saúde não respondeu às questões concretas colocadas pela deputada, limitando-se a dizer: “reafirmo tudo o que disse, a construção do novo hospital da Madeira é um imperativo estratégico regional e nacional. Há uma excelente cooperação e coordenação entre o governo da república e o governo regional. O modelo de financiamento e planeamento financeiro deve ser afinado e estudado entre os dois governos para que seja uma realidade”.

O ministro da saúde aproveitou ainda a audição regimental para anunciar o arranque, já no final do próximo mês de junho, do concurso do novo hospital do Seixal.

Por fim e no seguimento de uma nova questão colocada pela deputada Sara Madruga da Costa, desta feita em relação ao ADSE, Adalberto Fernandes apenas referiu que essa matéria será incluída no decreto lei orçamental que está a ser preparado pelo governo tendo a deputada madeirense sinalizado este como “mais um compromisso assumido e não cumprido por este governo da república e que já deveria ter entrado em vigor no início de janeiro”.

“É urgente a aprovação da legislação nacional em falta há quatro meses e que abrange 44 mil funcionários públicos na Madeira”, alertou a deputada madeirense.