Sara Madruga diz que deputados do PSD são “os únicos ao lado da Madeira”

Os deputados do PSD/Madeira na Assembleia da República, foram “os únicos deputados madeirenses que ficaram do lado da Madeira ao votarem contra o Orçamento do Estado para 2019, na generalidade”, referiu ontem a deputada Sara Madruga da Costa, no âmbito de uma reunião com os militantes de Machico.

“Esta já não é a primeira vez que tal acontece em São Bento, quando chega a altura das votações, os deputados do PSD/M são sempre os únicos a colocar a defesa da Região acima do interesse partidário destoando dos outros deputados madeirenses eleitos pelo PS e pelo BE que se agacham sempre à República”, salientou a deputada, considerando que o compromisso na República “é com os madeirenses e com os porto-santenses, mesmo que sejamos sancionados disciplinarmente, como já o fomos”, frisou, perante o que considera ser um “mau Orçamento do Estado para a Madeira” que fica muito aquém do prometido.

Sara Madruga da Costa disse ainda que não é possível votar a favor de um Orçamento que “penaliza e asfixia os madeirenses”, ao assumir apenas o pagamento de 13% do novo Hospital da Madeira, em detrimento dos 50% prometidos pela República, que “castiga em dobro as famílias e as empresas madeirenses ao não baixar a taxa de juro para 2,5% e ao introduzir o pagamento antecipado da dívida, impossibilitando uma poupança de cerca de 140,5 milhões de euros”, sustenta a deputada madeirense que aponta ainda para um Orçamento que não resolve o problema da mobilidade aérea, contrariando a decisão da Assembleia da República e a proposta do PSD do pagamento de 86 euros no acto da compra das passagens e que tenta “empurrar para a Região as responsabilidades da República no cumprimento da continuidade territorial”.