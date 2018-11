Sara Madruga da Costa volta a reafirmar a falta de investimentos nas esquadras da Madeira

Depois de Sara Madruga da Costa ter acusado a Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, de ter dito que não haverá qualquer investimento previsto para as esquadras da PSP na Madeira, e do Ministério da Administração Interna ter respondido à deputada madeirense com a garantia de que a Região Autónoma da Madeira “vai beneficiar de um forte investimento do Governo da República”, a deputada do PSD-Madeira à Assembleia da República volta a reafirmar que no Orçamento do Estado para 2019 “não consta nenhum cêntimo para as esquadras da PSP da Madeira ou para qualquer outra infraestrutura de segurança, mas contém verba para três esquadras da PSP nos Açores”.

A resposta de Sara Madruga à resposta do Ministério diz que na audição parlamentar do Ministro da Administração Interna, também não consta nenhuma verba para as esquadras da PSP na Madeira ou para qualquer obra na Madeira em matéria de segurança em 2019.

A madeirense afirma ainda que quando questionada sobre as obras que iriam avançar no terreno, na Madeira, em 2019, Isabel Oneto respondeu o seguinte:

“ O Comando Territorial da Madeira tem para 2020, uma intervenção de manutenção.

A Divisão Policial de Machico, tivemos a avaliar um terreno, ou um imóvel, que a autarquia identificou para a instalação policial, pedimos à PSP para fazer a validação operacional de qual é o melhor imóvel para ou proceder de raiz ou proceder à requalificação do imóvel;

A Esquadra da Ponta do Sol, como sabem houve aquela derrocada e portanto procuramos acelerar um processo que já vinha do ano anterior relativamente às casa dos magistrados, entretanto verificamos que o projecto de execução identificou vários problemas para a possibilidade de requalificação das duas casas para instalação da esquadra e portanto já temos uma solução alternativa para um terreno para construção de raiz da nova esquadra da PSP da Ponta do Sol;

Na Ribeira Brava a PSP está a ultimar o programa funcional;

No Porto Moniz, temos uma estimativa também;

Na Esquadra do Porto Santo, como sabem foi necessário identificar a localização que é na zona mais central da Vila e portanto já transferimos o terreno para a posse do MAI para podemos também lançar o projecto de execução que já está o procedimento em curso;

Na Esquadra da PSP de Santa Cruz, temos também o projecto de execução que está já a ser desenvolvido para assim que tiver concluído podermos lançar a empreitada”.

No entender de Sara Madruga da Costa, esta transcrição mostra que a Secretária de Estado “confirmou por esta via que nenhuma obra na Madeira vai avançar em 2019 por parte do Governo da República nas esquadras da PSP da Madeira ou em qualquer outra infraestrutura de segurança”.

A deputada adianta ainda que o comunicado da Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna com o título “Ministério da Administração Interna desmente Sara Madruga da Costa”, só se compreende como uma “reacção à circunstância de ter sido desvendado mais um embuste à Madeira, constituindo mais uma tentativa falhada do Governo da República de tentar iludir e enganar os madeirenses e os porto-santenses, pois não está prevista nenhuma obra ou nenhum investimento do Governo da República para 2019 nas esquadras da PSP da Madeira ou em qualquer outra infraestrutura de segurança na Região”.