Sara Madruga da Costa quer mel de cana com IVA reduzido

Sara Madruga da Costa, deputada do PSD/M, na Assembleia na República, disse que iria ser apresentada uma proposta de alteração, que visa incluir o mel de cana nos produtos com taxa de IVA reduzido.

“Isso para nós é uma alteração que é de todo o interesse e é muito importante para a Região, porque para além do mel de cana ser um produto tradicional e bastante utilizado na Madeira, emprega várias pessoas, em termos de agricultura, e é importante para a nossa economia, assim como para a subsistência de muitas famílias”, disse, na visita efectuada, esta manhã, à Fábrica do Mel de Cana, no Ribeiro Seco.

A social-democrata espera que o PS, o BE e o PCP ajudem o PSD a fazer aprovar esta alteração na Assembleia da República que, no seu entender, irá beneficiar produtores e os empresários que se dedicam a esta produção.

Tendo isto em conta, Sara Madruga da Costa deu o exemplo daquilo que já existe no Orçamento de Estado relativamente ao mel de abelha.

“O mel de abelha já usufrui dessa isenção de IVA e faz todo o sentido que o mel de cana também seja abrangido nessa lista de produtos com redução de IVA por essas circunstâncias”, concluiu.