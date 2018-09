Sara Madruga da Costa quer mais ADSE e para mais beneficiários

Sara Madruga da Costa quer o aumento da comparticipação da ADSE e alargamento de cobertura na Madeira, tendo em conta as especificidades regionais. A situação actual do subsistema de saúde dos funcionários do Estado preocupa a deputada social-democrata, que ontem, no âmbito das suas funções na Assembleia da República, participou numa audição ao Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, onde terá manifestado precisamente reservas em relação às alterações introduzidas.

Em documento enviado à comunicação social pela sua assessoria, a deputada à Assembleia da República critica o que diz ser tratamento diferenciado por parte do Governo da República entre a Madeira e os Açores, “que levou o Governo central a adiantar as verbas para os Açores” e lamentou que “as alterações ao funcionamento da ADSE tenham vindo a ser exploradas politicamente contra o Governo Regional da Madeira, quando o mesmo é alheio às mesmas”, podemos ler. E refere o atraso na publicação de legislação nacional.

De acordo com a deputada, também o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, “está bastante apreensivo” com a situação que “tem motivado várias queixas dos beneficiários na Região e a que o governo regional é totalmente alheio”.