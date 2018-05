Sara Madruga da Costa diz que a saúde dos madeirenses não pode ter partido

No terceiro e último dia da visita dos deputados da Comissão de Saúde da Assembleia da República à Região, Sara Madruga da Costa referiu que “a saúde dos madeirenses não pode ter partido”.

“O financiamento do novo hospital da Madeira deve ser um desígnio de todos. Num assunto tão importante como este, o nosso partido deve ser a Madeira ” disse Sara Madruga da Costa.

No final da visita ao Hospital dos Marmeleiros, ao João de Almada e ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, Sara Madruga da Costa, deputada eleita pelo PSD-Madeira para a Assembleia da República, referiu que a grande prioridade continua a ser a calendarização e a concretização da verba por parte do governo central para a construção do novo hospital.

“Estamos neste momento numa fase crítica porque estamos a aproximarmo-nos do final da legislatura e ainda não temos qualquer consagração de verba em nenhum Orçamento de Estado, nem qualquer calendarização do financiamento do novo hospital, se bem que há outras unidades hospitalares do continente que nem projectos de arquitectura têm neste momento e já têm o seu financiamento mais avançado”, denunciou a deputada social-democrata, justificando, desta maneira, o pedido feito aos membros da Comissão da Saúde, que são quem fiscaliza as políticas de saúde da República, para que viessem à Madeira para poderem perceber a realidade local, a premência da construção do novo hospital da Madeira e a urgência da consagração de uma verba efectiva para que o novo hospital seja uma realidade a breve trecho.

“Na reunião com o Governo Regional foi-nos transmitido com total transparência o trabalho levado a cabo, os projectos de arquitectura e de especialidades e o impasse neste momento da parte da república em relação ao co-financiamento deste investimento prioritário para a Região.

Quero acreditar que depois desta visita dos deputados da saúde da Assembleia da República, a Madeira ganhará novos aliados na defesa desta importante e nobre causa que é a construção do novo Hospital da Madeira e a melhoria das condições de saúde dos madeirenses”, disse a deputada.