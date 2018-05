Sara Madalena preocupada com estado do Tribunal da Ponta do Sol

Num comunicado hoje dirigido à imprensa, a vereadora eleita pelo CDS na Ponta do Sol, Sara Madalena, manifestou a sua preocupação relativamente ao estado e consequente risco de encerramento do Tribunal da Ponta do Sol.

“Recentemente e com urgência procedeu-se à evacuação das Instalações da PSP na Ponta do Sol por não estarem reunidas as condições de segurança daquelas. De forma surpreendente, precipitada e até atabalhoada, despejou-se uma esquadra para um estacionamento e depois para um andar minimamente preparado para o efeito. Tudo sob a égide e colaboração recíproca das entidades governamentais competentes e a Câmara Municipal de Ponta do Sol. E a secção da Ponta do Sol da Comarca da Madeira, sra. Presidente?”, questionou Sara Madalena.

As condições miseráveis de conforto, equipamento, mas sobretudo segurança do Palácio de Justiça da Ponta do Sol foram já realçadas anteriormente pela vereadora, que assistiu ao desmoronar de parte do beiral da varanda de cimento situada na lateral da sala de audiência e que, por pouco, não a própria e um agente da Polícia de Segurança Pública que se encontrava no local.

“Reabilitar as Instalações conferindo-lhes dignidade, segurança e conforto contribuiria para uma maior certeza de permanência dos serviços, ademais um órgão de soberania, evitando todos os transtornos da transferência da dita Secção Local para o Funchal, como potenciaria a possibilidade, desejável, da transferência dos processos de São Vicente (agora mera Secção de Proximidade) para a Ponta do Sol, estando ainda, preparadas para o hipotético regresso das Secções de Família e Menores, entretanto centralizadas no Funchal”, acrescentou.

Nesse sentido Sara Madalena levará, novamente, o assunto à próxima reunião de Câmara comprometendo-se a não deixar abandonar a questão até que alguma acção seja levada a efeito.