São Vicente vai aprovar Orçamento de 7,2 milhões

A não ser que haja uma autêntica rebelião política, que não se prevê, com quase toda a certeza esta tarde será aprovado o Orçamento do município de São Vicente. Ao todo são cerca de 7,2 milhões de euros (menos 4,1% quando comparado com o orçamento deste ano) repartida por despesa de capital e corrente sendo a despesa corrente no valor de 5,3 milhões de euros e de capital de 1,9 milhões de euros que vão ser analisados e discutidos pelos cinco vereadores eleitos pelo movimento popular, Unidos Por São Vicente, que compõem todo o elenco camarário. Precisamente, por isso, advinha-se uma unanimidade em torno do plano quando for altura de votar.

Ainda assim, apesar de existir menos dinheiro, fruto dos adiantamentos dos investimentos que foram lançados este ano e financiados pelo IFAP em cinco caminhos agrícolas, no valor de 3,3 milhões de euros, haverá maior percentagem de investimento nas áreas da educação, juventude e desporto, acção social, apoio às freguesias, às famílias e ainda na requalificação urbana.

Um assunto que será acompanhado pelo DIÁRIO.