São Vicente coloca carros da presidência à venda

Gosta de carros? Então este anúncio pode ser que lhe interesse. O município de São Vicente colocou em hasta pública dois carros adstritos ao serviço da vereação, um deles está destinado ao transporte do presidente. Trata-se de um Renault Laguna de 2003. O outro veículo é um Seat Cordoba de 1998. Carros com 20 e 15 anos de serviço que agora vão ser vendidos.

A hasta pública decorrerá no Salão Nobre dos Paços do Concelho, às 11 horas do dia 25 de Junho de 2018. Os bens podem ser examinados pelos interessados no período de 4 a 15 de Junho, de segunda a sexta-feira no horário das 08h30 às 12h00 e 13h00 às 16h00, no Estaleiro do Município, na Estrada D. João V, n.8 A – Calhau, freguesia e concelho de São Vicente.

O processo pode ser consultado, pelos interessados na Divisão de Administrativa e Financeira, podendo ainda ser consultado na página de internet do Município em www.cm-saovicente.pt.