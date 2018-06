O Município de Santa Cruz lança no próximo dia 21 de Junho, o livro ‘Actas do Congresso Santa Cruz 500 anos’ que se realizará no Salão Nobre dos Paços do Concelho, às 19 horas. O evento integra as comemorações das festas do concelho, por ocasião do 503.º aniversário da Elevação de Santa Cruz a Vila, entre 21 e 25 de junho de 2018.