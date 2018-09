Santa Cruz entrega 9.810 manuais escolares num investimento de 160 mil euros

Assinalando o primeiro dia de aulas, o Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, e a vereadora com o pelouro da Educação, Élia Ascensão, deslocaram-se a várias escolas do concelho onde fizeram a entrega simbólica dos manuais escolares fornecidos pela autarquia aos alunos do Primeiro Ciclo.

Refira-se que este já é o segundo ano em que a autarquia entrega os manuais escolares ao 1º Ciclo, numa medida que abrange 1.178 alunos. A estes acrescem os 768 alunos que estudam no 2º Ciclo em Santa Cruz e que recebem, este ano e pela primeira vez, os manuais escolares em regime de empréstimo. Contemplados foram também os alunos do 2º Ciclo que estudam em escolas fora do concelho.

No total, esta medida de apoio directo à educação e às famílias representa um investimento de 160 mil euros, tendo a Câmara comprado directamente 9. 810 livros.

Na visita às escolas o autarca e vereadora tiveram ainda ocasião de observar os quadros interactivos que o Município adquiriu e que já estão instalados. Isto a par com outras obras realizadas pela Câmara, como zonas cobertas, obras de recuperação e reabilitação de parque infantis escolares.

Na ocasião, Filipe Sousa deixou também a promessa de fornecer às escolas os materiais necessários à realização da área de projecto de cada um dos estabelecimentos de ensino.