Santa Cruz em marcha este sábado

A Casa do Povo de Santa Cruz organiza, em parceria com o Município e a Junta de Freguesia local, as tradicionais Marchas de São João, que sairão à rua, no sábado (dia 23 de Junho), pelas 21 horas, com o habitual desfile das panelas e a tradicional ceia de São João, servida aos grupos participantes na promenade de Santa Cruz.

A concentração dos grupos será na Rua Bela de São José, junto à Casa da Cultura (Quinta do Revoredo), prosseguindo para a Rua da Ponte Nova, Rua José Barros e Sousa, Praça Dr. João Abel de Freitas, Rua 17 de Junho 1876, Rua de São Fernando, Rua Nova de São Fernando e Rua da Praia, terminando o seu desfile junto ao Mercado Municipal, na Praça Padre Patrocínio Alves.

A edição deste ano contará com 13 Grupos de Marchas, cerca de 550 figurantes, provenientes das várias freguesias da Região. Nomeadamente: Casa do Povo de Santa Cruz; ADCF - Garota do Calhau – Centro Comunitário Quinta Falcão; Casa do Povo Serra de Água; Casa do Povo da Ribeira Brava; Casa do Povo da Ponta Delgada; Ginásios Municipais do Funchal – Ginásio de São Martinho e Ginásio de Santo António; Universidade Sénior de Machico; Sociohabita Funchal – Centro Comunitário da Quinta Falcão e Centro Comunitário da Quinta Josefina; ADCF - Garota do Calhau - Centro Comunitário das Murteiras; Casa do Povo do Monte e Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz.

Após o desfile dos marchantes pelas ruas da Cidade, os grupos subirão a palco para uma actuação, na Praça Padre Patrocínio Alves. A animação prossegue com a actuação do Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz, seguindo-se a artista Catarina Melim e as bailarinas. Pela noite dentro caberá ao Dj Ryan assegurar a animação.

A Casa do Povo de Santa Cruz contou com o apoio da Câmara Municipal de Santa Cruz, Junta de Freguesia de Santa Cruz, Secretaria Regional da Agricultura e pescas, Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Vidinha – Friatum e Ilha Peixe.