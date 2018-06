Santa Cruz dá tolerância de Ponto a 25 de Junho, Dia do Concelho

Dada a importância da participação de todos os munícipes na sessão solene que assinala o dia do concelho de Santa Cruz, a Câmara Municipal decidiu conceder tolerância de ponto aos trabalhadores que exerçam funções públicas no município, no dia 25 de Junho, dia do Concelho.

Este ano a Sessão Solene retoma a entrega de medalhas por antiguidade aos trabalhadores da autarquia. Um momento que representa uma homenagem a quem trabalha em prol do município