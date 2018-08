Santa Cruz apoia 33 associações com um total de 95 mil euros

A Câmara Municipal de Santa Cruz assinou, esta tarde, 33 protocolos de apoio com associações culturais e desportivas, num valor total de cerca de 95 mil euros.

Na cerimónia, o presidente Filipe Sousa vincou o apreço pela forma voluntária como todas as associações muito têm feito pelo concelho, lembrando que era imensa a frustração que sentia quando no início do primeiro mandato estava impedido do ponto de vista legal de dar apoio financeiro àquelas coletividades.

No entanto, com a recuperação financeira, o autarca lembrou que já em 2017 foi possível iniciar o referido apoio, que se veio juntar ao apoio técnico e logístico que desde sempre o Município disponibilizou. Filipe Sousa destacou a circunstância do envelope financeiro para este ano ter registado um acréscimo de 50%.

Deste modo, e desde que as finanças municipais assim o permitam, a ideia é reforçar as verbas, sendo que no próximo ano já estará em vigor o regulamento de apoio ao movimento associativo. Um instrumento que responsabiliza o Município, mas que também responsabiliza todas as associações que assim poderão candidatar dois projetos por ano a financiamento municipal.

Filipe Sousa salienta que o apoio far-se-á com regras, com rigor e com justiça. Uma forma de combater o “chico-espertismo” que antes fazia escola e que beneficiava aqueles “que tinha melhor acesso ao gabinete do presidente”. Uma situação que criava discriminações. Mas, sublinhou, o futuro será agora necessariamente diferente, melhor e mais justo.