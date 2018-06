Santa Cruz anuncia investimento de 400 mil euros na Praia dos Reis Magos

A Câmara Municipal de Santa Cruz hasteou, hoje, as Bandeiras Azuis na Praia das Palmeiras e Praia dos Reis Magos.

O presidente da autarquia, Filipe Sousa, aproveitou a ocasião para sublinhar “o enorme esforço que o Município tem feito no sentido de melhorar as praias do concelho”, realçando que este ano, e ao nível dos critérios da Bandeira Azul, foi reforçada a segurança com a introdução de mais um nadador salvador em Santa Cruz. Elemento móvel que irá vigiar a praia no troço compreendido entre o Mercado e a Praia de São Fernando

Ao todo são cinco os nadadores salvadores nas praias vigiadas do concelho.

Filipe Sousa anunciou ainda os investimentos previstos para este ano na Praia dos Reis Magos. Obras que vão avançar logo a seguir ao verão e que implicam o lançamento de um emissário marítimo para evitar os problemas de descargas pontuais que surgem quando chove e também o reforço dos motores da Estação Elevatória.

O investimento previsto, na ordem dos 400 mil euros, vai dar um contributo para a excelência das águas balneares que já hoje registam nota máxima.

O autarca, e no âmbito dos trabalhos da Bandeira Azul, também agradeceu a colaboração do Governo Regional, sublinhando a presença na cerimónia da directora regional do Ambiente, Paula Menezes.