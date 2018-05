Sanas pretende ser autosustentável

O Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional da Saúde, atribuiu, esta manhã, cerca de 68 mil euros à Associação Madeirense para o Socorro no Mar - SANAS para apoio ao socorro e salvaguarda da vida humana no mar, no âmbito do funcionamento da Rede de Estações de Salvamento Costeiro (RESCO).

Na hora de assinar o respectivo contrato-programa, o presidente do Sanas agradeceu a ajuda monetária “significativa” que tem permitido manter a sua operacionalidade em áreas “que vão além da sua obrigação” e manifestou vontade em atingir a “autosustentabilidade”, situação que ainda não é possível alcançar, mas é um objectivo futuro.

O secretário Regional da Saúde, que tutela a protecção civil, congratulou-se com mais uma assinatura de um contrato de colaboração com o Sanas, uma entidade que “faz parte da resposta em termos de protecção civil na Madeira”.

Pedro Ramos salientou que a Madeira “não quer chegar atrasada na saúde, nos planos de resposta municipal, na resposta ao novo hospital e a tudo o que diga respeito à governação”, como se tem verificado noutras zonas do país, querendo ter todos os meios, recursos e condições para que, em condições de excepção e de vulnerabilidade, a Madeira possa dar uma resposta adequada.

O Secretário aproveitou para salientar as alterações feitas ao programa deste ano no que diz respeito ao POCIF - Plano Operacional de Combate a Incêndios Florestais, destacando a introdução de estados de alerta e a introdução de uma coordenação diária assegurada por todos os comandantes das corporações de bombeiros da Madeira.

O governante destacou a missão da protecção civil, focada na protecção das pessoas, dos seus bens e do património, não só quando as coisas acontecem, mas sobretudo na prevenção e no ‘day aftter’, esperando que essa resposta continue a ser do agrado da população.