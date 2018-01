Saiba na agenda desta sexta-feira onde se vai Cantar os Reis

‘Vamos Cantar os Reis 2018’ no auditório do Jardim Municipal

A partir das 20 horas, no auditório do Jardim Municipal do Funchal, terá início o evento ‘Vamos Cantar os Reis 2018’, uma iniciativa que, organizada pela Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, integra o Programa Oficial das Festas de Natal e Fim de Ano 2017/2018.

‘Cantar os Reis’ no Curral das Freiras

Os habituais encontros de grupos folclóricos, culturais, etnográficos e associativos, provenientes de diversas freguesias da região, vão decorrer na praça central da freguesia do Curral das Freiras, a partir das 19h30, para dar corpo à tradição do ‘Cantar os Reis’. Pela tarde deste dia festivo, por volta das 16 horas, a direcção e alguns sócios da casa do povo local vão visitar aos presépios da freguesia, em género de roteiro criado ao longo das várias edições, para premiar os mais criativos e originais. Após o findar da festa no palco, vários grupos de cantares organizam-se e distribuem-se para levar as toadas harmoniosas porta-a-porta a vários pontos da freguesia de forma a preservar e divulgar esta tradição secular durante toda a noite. Haverá um ‘Mega Bolo-rei’ com extensão de 12 metros e com 24 quilos, que poderá ser apreciado já pelas 18 horas na praça central da freguesia.

Em São Martinho, canta-se os Reis e canta-se o fado

Ao longo desta sexta-feira, véspera do Dia de Reis, voltam a acontecer os habituais tocares e cantares. Nas escolas do 1.º ciclo do ensino básico, a Junta de Freguesia procederá à entrega dos típicos Bolos Rei enquanto que na sede da Junta são aguardadas as visitas, na parte da manhã, de um grupo proveniente do Ginásio de São Martinho e, na parte da tarde, a visita da Escola do 1.º ciclo de São Martinho. À noite, o ambiente de festa continua no Salão Paroquial de Santa Rita, onde, depois das 20 horas, surgirão os cantares tradicionais que são entoados na noite do dia 5 para o dia 6. Depois, sobe ao palco um leque de vozes do fado madeirense para uma noite dedica à canção tradicional portuguesa. Pelo recinto vão passar diversos fadistas conhecidos no meio musical madeirense, numa lista encabeçada pelo fadista Rui Fernandes, sendo acompanhado na guitarra por Helder Caldeira e na viola por Zeferino Gonçalves.

Cantar os Reis em Machico

A iniciativa terá lugar no Largo da Igreja (junto ao presépio), a partir das 19 horas. Além da animação da responsabilidade de diversos grupos da freguesia, haverá um ‘Mega Bolo-rei’ com 100 metros para oferecer à população.

Inauguração das obras de beneficiação do caminho Luís Liberato de Sousa

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, inaugura, pelas 16 horas, as obras de beneficiação do caminho Luís Liberato de Sousa, localizado no sítio da Furneira, freguesia do Estreito de Câmara de Lobos. Perfazendo uma extensão de 500 metros, as obras contemplaram a execução de obras de regularização e alargamento do traçado original do arruamento, bem como a construção de muros de suporte e pavimentação. Este arruamento municipal totaliza uma extensão de cerca de 500 metros, serve de acesso a algumas habitações e, em especial, a uma vasta área agrícola, sendo que se encontrava, há já vários anos, em terra batida, vindo a ser reivindicada pelos munícipes a sua pavimentação.

Alunos da Escola Eng.º Luís Santos Costa cantam os Reis

Com o objectivo de reviver e perpetuar a tradição, os alunos da EB1/PE e Creche Eng.º Luís Santos Costa irão cantar os Reis, durante a manhã desta sexta-feira. Pretende-se com esta iniciativa levar estes cantares tradicionais a algumas instituições do concelho, tais como, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Machico, envolvendo as crianças do pré-escolar e os alunos do 1.º ciclo. O périplo inclui, ainda, a passagem pelas restantes entidades locais.

Alunos da Escola Lombo do Guiné cantam os reis

Os alunos das turmas do 3.º e 4.º ano da Escola Lombo do Guiné deslocar-se-ão à Câmara Municipal da Calheta, pelas 11 horas, para cantar os reis ao presidente do município, Carlos Teles, e restante executivo autárquico.

Pedro Ramos assina protocolo com a GNR

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, assina pelas 15h30, no auditório do Serviço Regional de Protecção Civil, em representação do Governo Regional da Madeira, o protocolo de cooperação com a GNR que visa articular, consolidar e intensificar a acção da GNR na RAM, nomeadamente, nas matérias de interesse específico da Região que constituem capacidades desta força de segurança, como a protecção e o socorro.

Tomada de posse do comandante Terriotiral da GNR

O presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, estará presente na Cerimónia de Tomada de Posse do comandante Territorial da Madeira da Guarda Nacional Republicana – GNR, coronel de Infantaria António Alexandre Duarte Monteiro, que terá lugar às 11h30, na Praça do Povo. O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, também estará presente no evento.

PS efectua conferência de Imprensa

O presidente do PS-Madeira, Carlos Pereira, efectua, nesta sexta-feira, 5 de Janeiro, pelas 11 horas, na sede do partido, uma conferência de imprensa.

CDS aborda altas problemáticas

O Grupo Parlamentar do CDS-PP aborda esta sexta-feira, dia 5 de Janeiro, questões relacionadas com as altas problemáticas, junto à residência geriátrica Atalaia Living Care, no Caniço. Haverá declarações à comunicação social às 12 horas, no exterior daquele edifício.

Bloco de Esquerda aborda polémica dos CTT

O Grupo Parlamentar do BE na ALRAM leva a cabo uma conferência de imprensa destinada a abordar questões relacionadas com a polémica em torno da atual situação dos CTT. A referida conferência realiza-se nesta sexta-feira, dia 5 de Janeiro, pelas 11h30, em frente aos CTT da Avenida Zarco, no Funchal.