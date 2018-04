Saiba na agenda desta sexta-feira onde poderá assistir à beleza de um torneio de patinagem artística

Torneio de Patinagem Artística

O Hóquei Clube da Madeira, organiza o II Torneio 018 de Patinagem Artística, em parceria com a Associação de Patinagem da Madeira e DRJD. O mesmo terá lugar nos dias 13, 14 e 15 de Abril e realizar-se-á no Pavilhão dos Barreiros, nos escalões de Benjamins, Infantis, Iniciados, Cadetes, Juvenis, Juniores e Seniores.

Teatro Municipal Baltazar Dias lembra Danilo Gouveia

O Teatro Municipal Baltazar Dias irá recordar o pintor Danilo Gouveia através de uma exposição na sala de pintura, com ianguração agendada para as 18 horas. Esta exposição também serve de mote para a assinatura de um protocolo de cedência entre a Câmara Municipal do Funchal e os filhos do artista Danilo Gouveia, com o objectivo de doar temporariamente 30 quadros para serem expostos no Teatro. Lembrar a obra do pintor Danilo Gouveia e a sua ligação ao Teatro Municipal Baltazar Dias, uma vez que, a sala de pintura era utilizada como seu atelier, onde realizava obras de restauro, quadros e telas cénicas que foram utilizadas pelo Teatro. As obras expostas sobre a temática ‘cidade’ são uma mistura de abstracto e cubismo e sendo sempre atuais em qualquer período. A exposição, de entrada livre, irá estar patente ao público até o dia 30 de Abril.

BBC com mais um episódio de ‘under_socorro’

O Barreirinha Bar Café (BBC) volta com mais um fim de tarde descontraído com Pedro Sousa na cabina de som até às 23h30. Depois há mais um episódio da rubrica ‘under_socorro’, coordenada por Li-Polymer, que desta vez trará, de regresso à Madeira, o artista grego Simos Tagias. Os visuais estão a cargo dos Glitch Visual Artists. Os bilhetes estão disponíveis para venda no BBC.

Noite de ‘Dr. Why Madeira’ na Cantina El Mexicano

A Cantina El Mexicano, no Centromar, sugere uma noite com o popular videojogo de cultural geral ‘Dr. Why Madeira’, seguindo-se karaoke.

Sessão musical no SCAT Music Club &Restaurante

A cantora portuguesa Lena d’Água e o trompetista de jazz João Moreira são os convidados do músico madeirense Bruno Santos, para concertos no SCAT Music Club &Restaurante, no Funchal. As actuações iniciam às 23 horas desta sexta-feira.

Noite de ‘Lucky 13’ no Marginal

O Clube Marginal na Avenida Sá Carneiro acolhe a festa ‘Lucky 13’, com Migs, enquanto no Jam haverá o melhor do funk com a selecção do DJ Maurílio Freitas.

‘Ladies Fever’ é no Copacabana

A Discoteca Copacabana sugere mais uma noite ‘Ladies Fever’, com o DJ Luís Gonçalves (oferta de três bebidas a todas as mulheres que entrarem antes da 1 hora). O Garden contará com as escolhas musicais de Michael C.

Inauguração de intervenções artísticas dos finalistas de Artes Visuais da UMa

As intervenções artísticas efémeras dos alunos finalistas da Licenciatura em Artes Visuais da Universidade da Madeira (UMa) serão inauguradas pelas10 horas, no átrio de entrada do Campus da Penteada, podendo ser visitadas até 4 de Maio. As intervenções, subordinadas ao tema ‘heterotopias’, são da autoria dos alunos André Marujo, Rubina Freitas, Antela Muñoz (Erasmus), António Sousa, Celina Fernandes, Duarte Paulini, Fábio Pouso (Erasmus), Gabriela Franco, Katerina Josková (Erasmus), Magda Ornelas, Mariana Xavier, Michael Marques, Nuno Silva, Patrícia Henriques, Patrícia Vieira, Rui Barreiros, Sandra Silva, Sérgio Gomes. Esta actividade insere-se no âmbito da ‘ARTE no CAMPUS’, uma iniciativa que vai já na sua quarta edição e que integra a Unidade Curricular de Projecto em Artes Visuais II, ministrada por Duarte Encarnação e João Gonçalves, da Faculdade de Artes e Humanidades da UMa.

Festa da Flor arranca em São Roque

A Festa da Flor de 2018 arranca, nesta sexta-feira, em São Roque, com a instalação do Muro da Alegria. O evento conta com a participação das escolas da freguesia, com as crianças a depositar as suas flores pelas 10h30, no Muro da Alegria localizado na entrada principal da Igreja de São Roque.

Apresentação da exposição ‘Flores que são Caminhos’

No âmbito das comemorações da Festa da Flor, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, David Francisco e Miguel Lira, apresentam a exposição ‘Flores que são Caminhos’ na Casa da Cultura de Câmara de Lobos, pelas 18 horas. Trata-se de um trabalho fotográfico, realizado aquando dos preparativos para os tapetes florais nas Festas do Santíssimo Sacramento, nas diversas Paróquias da Região. Nesta exposição, podemos visualizar as diversas fases da construção de um tapete de flores, desde o corte da verdura e flores, até ao arranjo final do tapete.

Inauguração da exposição ‘Bluette 2’

A inauguração acontece pelas 19 horas, na Galeria dos Prazeres. A obra é protagonizada por Carla Cabral e Sérgio Lemos.

3.ª Mostra de Sabores Tropicais na Praça do Povo

Pelas 17 horas desta sexta-feira, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará na Expo-Tropical - 3.ª Mostra de Sabores Tropicais, na Praça do Povo. Uma iniciativa da Casa do Povo de Santa Maria Maior. No mesmo dia, marcará presença na apresentação do projecto de beneficiação do Caminho Real – Fajã da Ovelha, na saída da VE, junto à Maloeira (15 horas) e na entrega de certificados de formação na Casa do Povo de Santo António (18 horas).

‘IX Encontro de Teatro Sénior’

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, estará presente no ‘IX Encontro de Teatro Sénior’, pelas 14h30, na Escola Básica B1/PE de São Roque do Faial. Esta iniciativa, promovida pela Casa do Povo de São Roque do Faial, está direccionada para a população sénior e estudantil da freguesia, uma vez que serão os idosos a fazer teatro para os mais novos. Foram convidados para participar neste encontro quatro instituições, nomeadamente: Centro de Cultura e Recreio Pontassolense, Centro de Dia da Casa do Povo de São Martinho, Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz, Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Machico. De referir que o Centro de Convívio de São Roque do Faial também participará no referido encontro.

Conferência sobre ‘Arrendamento Urbano’

O Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados promove, pelas 9h15, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, a conferência ‘Arrendamento Urbano’, num painel composto por conceituados oradores nacionais: Manteigas Martins, advogado, abordará o ‘Regime Transitório e Actualização das Rendas’. A ‘Denúncia do Contrato de Arrendamento para obras’ será tratada por José Raimundo, advogado o e professor Luís Menezes Leitão aborda ‘A Cessação do Contrato de Arrendamento e o Regime do Despejo’. A sessão de abertura da conferência conta com as intervenções do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e do presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, Brício Martins de Araújo.

Palestra sobre ‘Igualdade de Género – Um Direito Humano’

A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior realiza, às 15 horas, no Centro Cívico de Santa Maria Maior (Rua das Murteiras,25B), uma palestra subordinada ao tema ‘Igualdade de Género – Um Direito Humano’. Este evento conta a participação da UMAR Madeira, representada por Joana Martins e por Carina Teixeira, e tem como oradora convidada a vereadora da CMF Madalena Nunes, em representação do Conselho Municipal para a Igualdade, que falará sobre as matérias relacionadas com os direitos de cidadania, igualdade e não discriminação. Com a organização desta palestra, a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior tem por objectivos envolver a comunidade na divulgação desta problemática; despertar a consciência dos cidadãos para a sua relevância, pretendendo, assim, dar um contributo para a reflexão sobre os temas da igualdade e da cidadania, importantes questões civilizacionais que dizem respeito a todas e a todos sem excepção.

Cerimónia de encerramento do XXIX Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Psiquiatria da Infância e da Adolescência

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos preside, pelas 17h30, na Casa de Saúde Câmara Pestana Funchal, à cerimónia de encerramento do XXIX Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Psiquiatria da Infância e da Adolescência. Uma iniciativa da Associação Portuguesa de Psiquiatria da Infância e Adolescência, em parceria com o Serviço de Pedopsiquiatria do SESARAM.

Sessão de esclarecimento sobre o Regulamento Geral de Protecção de Dados Pessoais

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, participa, pelas 18h30, na cerimónia de abertura de uma sessão de esclarecimentos sobre o Regulamento Geral de Protecção de Dados Pessoais. O evento, organizado em parceria pela Nearsoft Solutions, Sabseg Seguros e a Tactilis, decorrerá na Sala Funchal do hotel Pestana Casino Park.

Reunião da Comissão de Saúde e Assuntos Sociais

Os deputados da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais terão uma reunião pelas 14h15, sendo o primeiro ponto da ordem de trabalhos a análise e votação do requerimento de Audição Parlamentar, da autoria da PTP, sobre ‘O protocolo estabelecido entre o Governo e a Associação Atalaia Living Care para a gestão do Lar de Idosos de Câmara de Lobos’.

Presidente da Junta de Santo António apresenta solução relacionada com o posto dos CTT

O presidente da Junta de Freguesia de Santo António, Rui Santos, realiza uma conferência de imprensa pelas 16 horas, nas instalações da Junta de Freguesia para apresentar a solução encontrada com os CTT, relativa ao funcionamento do Posto de Correio de Santo António. Na conferência, vão estar presentes os deputados do PSD/M na Assembleia da República.

Operacionalidade do Aeroporto da Madeira é tema de reunião da Comissão de Economia, Finanças e Turismo

A 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo terá uma reunião, pelas 10 horas, com um ponto único na ordem de trabalhos: audição parlamentar com a presença do comandante Timóteo Costa sobre a ‘Avaliação da Operacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo’.

Exposição de um laço azul na varanda dos Paços do Concelho de Machico alusivo ao Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância

No âmbito do Plano Local de Promoção e Protecção dos Direitos das Crianças, a CPCJ de Machico aderiu à Campanha Nacional do Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância de 2018. Neste sentido, terá lugar a exposição de um laço azul na varanda dos Paços do Concelho. Uma vez que o laço azul constitui-se como o símbolo desta campanha, reforça-se a ideia de que a protecção das crianças e jovens é da responsabilidade de todos os cidadãos e que devemos capacitar a identificação de situações que prejudiquem a sua segurança e bem-estar, bem como a quem recorrer para pedir ajuda.

PCP promove ‘Parlamento Aberto’ no Curral das Freiras

O Grupo Parlamentar do PCP inicia nesta sexta-feira, dia 13 de Abril, a iniciativa denominada ‘Parlamento Aberto’, na freguesia do Curral das Freiras. Esta iniciativa tem como objectivo contactar com as ‘forças vivas’ e as populações da localidade, com o objectivo de auscultar as dificuldades sentidas no funcionamento diário das instituições, bem como aspectos locais ao nível social, cultural, ambiental entre outros. O balanço da iniciativa será feito na Praça Central da freguesia (junto ao ex-Banif), às 15h45.

JPP realiza conferência junto à escola de Santa Cruz

O Juntos pelo Povo (JPP) vai realizar uma conferência de imprensa, esta sexta-feira, 13 de Abril, pelas 10 horas, junto à escola básica e secundária de Santa Cruz, onde o deputado Paulo Alves vai dar a conhecer uma iniciativa parlamentar.