Saiba na agenda desta quinta-feira onde será assinalado o Dia Mundial do Braille

Centro de Ciência Viva do Porto Moniz assinala Dia Mundial do Braille

O Centro de Ciência Viva do Porto Moniz, em parceria com a DASC - Divisão de Acompanhamento à Surdez e Cegueira, e com o apoio do Município, comemorará nesta quinta-feira o dia Mundial do Braille. Para este dia, haverá com um vasto leque de actividades que sensibilizam para a importância deste tipo de comunicação para as pessoas invisuais.

Actividades de Natal na Baixa do Funchal

Entre as 15 e as 20 horas, decorrerão actuações de Bandas Filarmónicas e Grupos Folclóricos na Baixa do Funchal.

Sofia Canha aborda encerramento dos CTT no Arco da Calheta

A vereadora do PS na Câmara Municipal da Calheta e deputada na Assembleia Legislativa da Madeira, Sofia Canha, efectuará uma conferência de imprensa, pelas 12 horas, junto à loja dos CTT no Arco da Calheta para abordar o encerramento deste espaço.

CDU organiza iniciativa junto aos CTT das Madalenas

A CDU/Madeira organiza, a partir das 11h30, junto à Estação dos CTT das Madalenas, uma iniciativa política sobre o serviço público prestado pelos CTT às populações na Região Autónoma da Madeira.

JPP aborda lei de financiamento dos partidos

O Juntos pelo Povo (JPP) vai realizar uma conferência de imprensa, pelas 9h15, na Assembleia Legislativa da Madeira, para abordar a temática referente à reformulação da lei de financiamento dos partidos.

Reunião do Conselho de Governo

Nesta quinta-feira, dia 4 de Janeiro, terá lugar a reunião de Conselho de Governo, sendo que as conclusões serão apresentadas pelas 17 horas, na sala de imprensa da Quinta Vigia.

Reunião de câmara da autarquia do Funchal

Pelas 13 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, haverá a recolha de declarações do Executivo após a Reunião de Câmara semanal.

Reunião ordinária da Câmara de Santa Cruz

A Câmara Municipal de Santa Cruz realiza, pelas 9 horas, a sua reunião ordinária, que terá lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho.