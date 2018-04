Saiba na agenda desta quinta-feira onde poderá assistir a um documentário sobre (maus) hábitos de alimentação

Associação VegMadeira promove ciclo de cinema

A Associação VegMadeira está a organizar um Ciclo de Cinema, sendo que a primeira sessão vai decorrer pelas 19 horas desta quinta-feira, no Espaço Paulo Martins. As entradas são livres, abertas aos associados e toda a população em geral. A película a exibir será: ‘What The Health’, documentário de investigação de 2017 realizado pelos cineastas Keegan Kuhn e Kip Andersen.

Encenação da peça de teatro ‘Silêncio dos Inocentes’

No âmbito do Plano Local de Promoção e Protecção dos Direitos das Crianças, a CPCJ de Machico aderiu à Campanha Nacional do Mês da Prevenção dos Maus Tratos à Infância de 2018, tendo como primeira iniciativa a peça de teatro, intitulada ‘Silêncio dos Inocentes, encenada pelo grupo de teatro da Escola Básica e Secundária de Machico, DraMa’Xico, organizada pela professora Lucinda Moreira. Haverá duas sessões no Fórum Machico, sendo que a primeira se inicia às 10h30 e a segunda decorre a partir das 20 horas. De referir que após a primeira sessão, será criado um laço humano, junto ao Fórum.

Concerto de ‘Os Grumpies’ no Hotel Baia Azul

A sessão musical terá início às 20 horas desta quinta-feira.

Concentração dos reformados e pré-aposentados da PSP

Os sindicatos SPPOL, SILP, SVCP, SINAPOL, OSP e SPP, em conjunto com o Grupo dos Aposentados da PSP’, vão estar, entre as 10h as 12 horas, junto à Assembleia Legislativa da Madeira, numa, em solidariedade com a vigília que se realizará em Lisboa, entre as 9h e as 17 horas.

Tomada de Posse dos membros dos Órgãos Sociais do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública

O Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública da Região Autónoma da Madeira realiza, pelas 18h30, a Tomada de Posse dos Membros que constituem os Órgãos Sociais do Sindicato para o quadriénio 2018/2022.

Tertúlia sobre ‘Educação, Antes e Agora’ em São Vicente

A tertúlia decorrerá pelas 18h30, no Centro de Promoção Cultural de São Vicente, e está integrada na exposição ‘Educação, mobiliário e materiais didácticos’, realizada no âmbito das comemorações do 40.º aniversário do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) e dinamizada pelo Centro de Promoção Cultural de São Vicente, com o apoio da Câmara Municipal deste Concelho. Este encontro será enriquecido com a participação de munícipes de São Vicente, aos quais se juntará um representante do SPM.

Apresentação da marca e ferramentas de comunicação das Celebrações alusivas aos 600 anos do Descobrimento da Madeira

Pelas 10h30, no Espaço Infoart da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, haverá uma Conferência de Imprensa destinada a apresentar a marca e restantes ferramentas de comunicação que irão sustentar a divulgação/promoção das Celebrações alusivas aos 600 anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo.

Inauguração da exposição dedicada ao PDM do Funchal

Pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, decorrerá a inauguração da exposição dedicada ao Plano Director Municipal (PDM) do Funchal. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, estará presente na ocasião.

CMF vai ‘Desafiar a Escola’ no Baltazar Dias

A Câmara Municipal do Funchal organiza, nesta quinta-feira, a terceira edição da Conferência ‘Des(a)fiar a Escola’, no Teatro Municipal Baltazar Dias, mantendo os objectivos de debater a escola, desafiando toda a comunidade educativa para esta reflexão, e de dar visibilidade a diferentes experiências educativas que estejam a ser levadas a cabo no nosso território. Este ano, a temática central foca o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e os projectos de autonomia e flexibilidade curricular nas diferentes abordagens de um painel de oradores que inclui Afonso Mendonça Reis, Gabriel Leite Mota, Fernanda Gouveia, Pepe Menendez e Nuno Martins. De forma a dar visibilidade ao trabalho desenvolvido na Região, os directores das Escolas do Livramento, Ribeiro Domingos Dias e Ângelo Augusto da Silva e do Gabinete de Modernização das Tecnologias Educativas da DRE apresentarão o trabalho que desenvolvem no âmbito da transversalidade e flexibilidade educativa. A inscrição está sujeita ao pagamento de cinco euros, podendo este ser efectuado na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias no seu horário de funcionamento. Os participantes têm direito a material da conferência e a certificado de participação.

Albuquerque visita obras no Talude do Massapez

O presidente do Governo Regional (GR), Miguel Albuquerque, irá visitar, pelas 11h30, as obras concluídas no Talude do Massapez, na Estrada Regional 102, Porto da Cruz. O GR já concluiu a obra de estabilização do Talude do Massapez. Trata-se de mais uma empreitada, ao abrigo da Lei de Meios, na sequência de danos causados pelo temporal de 20 de Fevereiro de 2010. Os trabalhos, que decorreram entre Julho de 2017 e o início deste ano, garantem a perfeita estabilidade da plataforma rodoviária, em cerca de 170 metros de extensão, tendo sido repavimentado todo o troço de estrada, assim como promovida a estabilidade de duas habitações contíguas à estrada regional.

Cerimónia de Celebração dos 25 Anos de actuação do CELFF na Região

A vice-presidente Isabel Torres, em representação do Presidente da Assembleia Legislativa, assiste à Cerimónia de Celebração dos 25 Anos de Actuação do CELFF na RAM,

que decorrerá pelas 9h15, na Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira.

Pedro Ramos participa na 1.ª Conferência Internacional de Emergência Médica

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, encontra-se em Lisboa para participar em várias actividades de trabalho. Nesta quarta-feira, irá participar, a convite do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), na 1.ª Conferência Internacional de Emergência Médica. Pedro Ramo será o moderador da mesa intitulada: ‘Emergência Médica - Ameaças e Desafios’, dando a conhecer aos conferencistas os maiores desafios subjacentes a esta área de actividade, abordando tópicos que vão desde as ameaças à segurança interna ou terrorismo, à resposta preconizada para situação de catástrofe. O evento irá decorrer na Fundação Calouste Gulbenkian.

Diferença de remuneração entre géneros é tema de discussão no plenário

Pelas 9 horas desta quinta-feira, terá início uma reunião plenária na Assembleia Legislativa da Madeira, sendo que um dos pontos da ordem de trabalhos é a continuação da apreciação na generalidade do projecto de resolução, da autoria do PCP, intitulado ‘Combate à diferença de remuneração com base no género’, após apreciação pela 7.ª Comissão Especializada (agendado nos termos do n.º3 do art.º 67.º do Regimento da ALRAM).

PCP reúne com Comissão de Utentes do SESARAM

O Grupo Parlamentar do PCP reúne, às 17 horas, na Sala de Reuniões da Assembleia Legislativa da Madeira com a Comissão de Utentes do Serviço Regional de Saúde, para abordar vários temas sobre a saúde na Região.

Reunião do Conselho de Governo

Nesta quinta-feira, dia 12 de Abril, terá lugar a reunião de Conselho de Governo, sendo que as conclusões serão apresentadas pelas 17 horas, na sala de imprensa da Quinta Vigia.

Reunião de câmara da Autarquia do Funchal

Pelas 13 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, haverá a recolha de declarações do Executivo, após a Reunião de Câmara semanal.