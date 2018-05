Saiba na agenda desta quarta-feira em que ruas do Funchal pode assistir a sessões musicais

De 2 a 9 de Maio, a Câmara Municipal do Funchal promove mais uma edição do Festival ‘Fica na Cidade’. Este cartaz cultural tem por objectivo trazer à baixa do Funchal um conjunto de espectáculos musicais, protagonizados por vários artistas nacionais, internacionais e regionais. Durante oito dias, este festival cultural urbano irá contemplar um leque de 40 concertos, protagonizados por 150 artistas ao som de vários estilos musicais, como o Rock, Pop, Jazz, incluindo outras iniciativas lúdicas e ainda espetáculos de animação de rua, espalhados por toda a cidade, em quatro palcos definidos para o efeito: Praça de Colombo, Largo do Chafariz, Rua da Carreira e na emblemática Zona Velha do Funchal.

Abertura da exposição temporária ‘Espelhos do Mar II’

O Museu da Baleia da Madeira – Município de Machico acolhe a exposição temporária ‘Espelhos do Mar II’, de Adelaide de Freitas. A autora - pintora e fotógrafa artista - expõe desde 1995 em Portugal e no estrangeiro, estando representada em várias colecções. A abertura da exposição acontece pelas 17 horas e estará patente ao público, na sala de exposições temporárias do museu, até 15 de Julho de 2018, cujo acesso é gratuito. A colecção reúne um conjunto de fotografias que mostram várias faces do mar, algumas captadas na Região mas a maior parte ilustrativas do litoral continental português. Um dos objectivos do MBM, no âmbito da sua missão, é aproximar as pessoas do mar, como tal, receber esta exposição é uma forma de captar a atenção dos visitantes para o valor do mar, consciencializando o público para a importância de preservar o nosso património natural.

Orquestra Imperatriz Sissy apresenta ‘Percusive Synergies’

‘Percusive Synergies’ é o nome do concerto da Orquestra Imperatriz Sissy que subirá ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, às 18 horas. O espectáculo é um duo de percussão com piano, interpretado por Daniel Bolba, Duarte Santos e Aniko Harangi. O programa inclui obras dos compositores André M. Santos, Jacob TV, Luis Tinoco, Kevin Volant, Steve Mackey, Richard Rodney Bennett e É. Séjourné. O espectáculo é uma co-produção da Orquestra de Salão Imperatriz Sissy e da Câmara Municipal do Funchal. Os ingressos para este concerto têm um custo de 10 euros e estão à venda na bilheteira do Teatro.

Antigos Alunos da APEL organizam segunda edição da ‘Semana da Arte’

A Associação dos Antigos Alunos da Escola da APEL (AAAEA) irá organizar a segunda edição da ‘Semana da Arte’. O evento, que se realiza de 2 a 4 de Maio, irá incidir sobre os temas do Cinema, Artes Plásticas e Moda, dando vida a um programa vasto e que inclui, entre outras actividades, conferências, visitas a exposições, actuações musicais por grupos conhecidos do público madeirense e exposições de trabalhos de alunos da área de Artes da Escola da APEL. Todavia, a grande surpresa anunciada pela segunda edição da Semana da Arte é a participação de trabalhos de alunos os anos lectivos 2017/2018 e 2018/2019 na Bienal Internacional de Arte de Gaia, a ter lugar em 2019. Esta oportunidade, gerada por contactos desenvolvidos por Diogo Goes, vice-presidente da Associação e curador da Semana da Arte, representa uma conquista da Associação dos Antigos Alunos para a Escola da APEL, assim como uma oportunidade única para os alunos de Arte daquela escola apresentarem o seu trabalho num prestigiado evento de cariz internacional.

Iniciativa com programa ambicioso

No primeiro dia da Semana da Arte, será realizada a Sessão da Abertura, com a presença de Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, a qual será seguida uma conferência dedicada ao Cinema, que contará com a presença de Elsa Gouveia, organizadora do Madeira Film Festival, e Pedro Pão, programador do Madeira Film Festival. Posteriormente, terá lugar uma actuação da ‘Triple A Music Band’, uma banda de ‘covers’, que toca músicas de várias épocas e estilos adaptados à sonoridade do ‘Pop’ com um toque de ‘Jazz’ de fusão.

Dia do Empreendedorismo para alunos dos CTeSP

Cerca de 85 estudantes dos primeiros anos dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais da Escola Superior de Tecnologias e Gestão da Universidade da Madeira vão visitar a Startup Madeira, nos dias 2 e 7 de Maio. Nesta quarta-feira, a visita irá decorrer no Madeira Tecnopolo, entre as 10h e as 18h. Esta iniciativa decorre a partir de uma parceria estabelecida entre as duas entidades, dada a importância do empreendedorismo no perfil técnico-profissional dos formandos.

Conferência sobre Enfermagem de Família

A Secção Regional da RAM da Ordem dos Enfermeiros promove, pelas 16h30, no Auditório da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros a 15.ª Conferência do Ciclo de Conferências ‘Condições do Exercício e Desenvolvimento Profissional’, intitulada ‘Enfermagem de Família’. Este evento contará com a participação da professora Lorraine Wright, proveniente dos Estados Unidos.

Concurso Infanto-juvenil do Conservatório com 80 alunos em competição

Nos dias 2, 3 e 4 de Maio, o Salão Nobre do Conservatório será o palco das provas do XII Concurso Infanto-juvenil do Conservatório, que nesta 12.ª edição conta com a inscrição de 80 alunos, distribuídos pelas modalidades de piano, cordas e sopros, com idades compreendidas entre os 7 e os 19 anos. Sob a coordenação da directora do Curso Profissional de Instrumentista (CPI), Cristina Pliousnina, este concurso tem o intuito de valorizar o ensino da música na formação holística e artística especializada das crianças e jovens da Madeira e pretende distinguir os melhores estudantes de música entre os candidatos. O Júri para cada modalidade é formado por 5 elementos e um suplente e terá a dura tarefa de seleccionar os melhores alunos em palco, sendo os resultados de cada uma das modalidades, divulgados no próprio dia da prova. No dia 2 de maio decorrem as provas na modalidade de cordas, no dia 3 as provas na modalidade de piano e no dia 4 as de sopros.

Apresentação do Torneio de Golfe ‘600 Anos da Madeira’

Pelas 11 horas, no Espaço Infoart da Secretaria Regional do Turismo, terá lugar uma Conferência de Imprensa destinada a apresentar o Torneio de Golfe ‘600 Anos da Madeira ACIF /SGF’, que se realiza entre os dias 18 e 21 de Maio, no Clube de Golfe do Santo da Serra.

Apresentação da XIII edição do Mercado Quinhentista

A apresentação da XIII edição do Mercado Quinhentista terá lugar no Largo da Igreja Matriz Machico, junto à estátua de Tristão Vaz Teixeira, pelas 18 horas.

Susana Prada visita trabalhos do sistema de tratamento e fornecimento de água ao sítio da Eira da Cruz

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, visita nesta quarta-feira, dia 2 de Maio, às 12 horas, os trabalhos de construção do sistema de tratamento e fornecimento de água em alta ao sítio da Eira da Cruz – Camacha, no Caminho de acesso à meia Serra – Via Montado do Pereiro.

Plenário na Assembleia Legislativa

Pelas 9 horas desta quarta-feira, terá início, na Assembleia Legislativa da Madeira, sendo o primeiro ponto da ordem de trabalhos a continuação da apreciação na generalidade do projecto de resolução, da autoria do PS, intitulado ‘A prevenção e combate aos fogos florestais’, após apreciação pela 3.ª Comissão Especializada (agendado nos termos do n.º3 do art.º 67.º do Regimento da ALRAM).

Almoço a bordo do Navio Escola Sagres

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeiram Tranquada Gomes, estará, pelas 12h30, num almoço a bordo do Navio Escola Sagres, no Porto do Funchal.

Reunião da Comissão Política Regional do PSD/Madeira

A Comissão Política Regional do PSD/Madeira reúne-se nesta quarta-feira, dia 2 de Maio, na sede regional, à Rua dos Netos. A apresentação das conclusões está prevista pelas 19h30.