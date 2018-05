‘Sagres’ centra atenções no Funchal

A presença do navio-escola ‘Sagres’, atracado ao cais Norte do Porto do Funchal, atrai muitas das atenções de locais e visitantes que aproveitam o feriado e o bom tempo para um passeio à beira-mar.

Recorde-se que o navio-escola largou no passado dia 27 de Abril, da Base Naval do Alfeite para uma viagem de 4 meses e meio, na qual irá cruzar o oceano Atlântico. O Funchal é precisamente o primeiro porto de paragem do navio, e aqui vai ficar até quinta-feira, 3 de Maio.

O navio pode ser visitado hoje, entre as 14 e as 17 horas ou das 20 às 23 horas e amanhã das 10 às 12 horas, das 14 às 19 horas e ainda das 20 às 23 horas.

Além do Funchal, o Sagres irá praticar mais 11 portos até ao regresso a Lisboa, previsto para 9 de Setembro: Filadélfia, Nova Iorque, Newport, Boston, Halifax, Miami, Willemstad (Curaçao), Cartagena das Indias (Colômbia), Praia da Vitória, Ponta Delgada e Faro.

O NRP Sagres é um grande veleiro com 90 metros de comprimento, três mastros e armação em barca, construído nos estaleiros navais Blohm & Voss, na Alemanha, em 1937. Celebrou 80 anos em 2017, 55 dos quais com a bandeira de Portugal.

Além dos milhares de visitantes que recebe a bordo, nos portos de escala, o NRP Sagres cumpre um vasto programa de divulgação e de representação, albergando igualmente diversos eventos promovidos pelos parceiros da Marinha que se associam às viagens do símbolo de Portugal.

O navio-escola Sagres é comandado pelo Capitão-de-fragata António Manuel Maurício Camilo, que conta para esta missão com uma guarnição de 123 militares