Sabia que amanhã é Dia Mundial da Alimentação?

Amanhã é Dia Mundial da Alimentação

O Salão Nobre do Governo Regional recebe, amanhã, pelas 11h30, a cerimónia de apresentação dos resultados do Estudo dos Hábitos Alimentares da População Adulta da RAM. Esta apresentação está integrada nas comemorações do Dia Mundial da Alimentação e conta com a participação do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.

Selecção Sub-21 de Portugal joga amanhã nos Barreiros

A selecção de Portugal joga, esta terça-feira, as 19 horas, no estádio dos Barreiros, frente a selecção da Bósnia e Herzegovina, jogo de apuramento para o Campeonato da Europa de sub-21 de 2019.

‘Sustentabilidade, Inovação e Empreendedorismo Social’

Decorre nos dias 16 e 17 de Outubro, no Museu da Impressa, em Câmara de Lobos, o I Congresso de Economia Social da RAM, organizado pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos em conjunto com a Associação de Investigação e Promoção da Economia Social (AIPES), que tem como tema: ‘Sustentabilidade, Inovação e Empreendedorismo Social’

O Congresso, que inicia as 9h30, com intervenção do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visa ser um espaço de partilha de conhecimentos e experiências, de forma a contribuir para uma maior dinamização da economia social, na Madeira.

Susana Prada visita obras beneficiadas

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, visitará amanhã, às 11h30, a Torre de Vigilância do Pico do Suna, no Porto da Cruz, que foi alvo de trabalhos de beneficiação.

A torre visitada é umas das seis infra-estruturas de apoio à detecção e vigilância de incêndios florestais e protecção da floresta que o Governo Regional submeteu para obras de melhoramento.

Reunião da Comissão Política do PSD/M

A Comissão Política do PSD/Madeira reúne-se amanhã, na sede do Partido, à Rua dos Netos. A apresentação das conclusões está prevista para as 19h30.

CDU denuncia abandono das populações

A CDU, realiza amanhã, às 10h30, no Caminho da Casa Branca, em Santo António, uma iniciativa que tem com o objectivo, denunciar o abandono da população dessa freguesia.

Exposição “50 anos do STEE”

Apresentação pública da exposição comemorativa dos 50 anos do STEE (Serviço Técnico de Educação Especial), amanhã, pelas 17 horas, no espaço EntreArte (à entrada para a Secretaria Regional de Educação), que conta com a presença do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho.

Trata-se de uma mostra de material técnico e pedagógico utilizado no passado e no presente, onde será possível constatar a evolução do mesmo e, concomitantemente, de um espaço interactivo, no qual os visitantes terão oportunidade de experienciar algumas actividades e equipamentos.

Luta conta a pobreza

O Movimento Erradicar a Pobreza, através do seu núcleo na Região, promove esta terça-feira, pelas 16 horas, na rua Fernão de Ornelas, uma iniciativa de contacto com a população, como afirmação dos objectivos estabelecidos para o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza (17 de Outubro, quarta-feira) .

Sunset Tanqueray “Flor de Sevilla”

O Garcias Cash do Funchal convida a degustar o novo Gin Tanqueray Flor de Sevilla.

O sunset de apresentação da nova bebida acontece, amanhã, a partir das 17 horas, na loja, GARCIAS CASH, no Funchal.

