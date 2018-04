Sabe quem é a ‘Ronaldinha’? Consulte a agenda desta sexta-feira e saiba a resposta

Festival de Francesinhas na Praça Amarela

O Festival de Francesinhas à Moda do Porto terá lugar pela primeira vez na Madeira, depois de passagens por Lisboa, Nova Iorque, Paris, Macau, entre outros. O evento decorre entre os dias 20 de Abril e 1 de Maio, na Praça Amarela, sendo que um dos pontos altos do festival será o lançamento oficial da ‘Ronaldinha’, uma francesinha elaborada com bolo-do-caco e Vinho Madeira. Haverá a presença de restaurantes do Porto e de um restaurante madeirense, o já conhecido ‘Cantinho do Norte’.

Espectáculo Solidário no Fórum Machico

O ‘guerreiro’ Tiago tem 16 anos, é aluno da Escola Básica e Secundária de Machico e no último Verão, após um mergulho na praia, teve duas paragens cárdio- respiratórias e ficou em estado de coma. Quando acordou, estava tetraplégico. De forma a ajudar a família deste aluno, a instituição está a realizar um conjunto de iniciativas para angariar verbas, entre as quais um Espectáculo Solidário que decorrerá no Fórum Machico. Haverá duas sessões, uma pelas 17 horas e outra pelas 19 horas.

Espectáculo de comédia no MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira

A sessão terá lugar pelas 21h30, no MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira. A actriz Marta Fernandes e actor Rúben Silva, vão dar corpo e voz a Fernanda e Zeca respectivamente. A encenação está a cargo de Cláudio Torres Gonzaga que também é o autor do texto, que foi escrito em parceria com o Bruno Mazzeo.

Orquestra de Bandolins da Madeira actua no Centro de Congressos

O concerto especial Primavera da Orquestra de Bandolins da Madeira terá lugar nesta sexta-feira, pelas 21 horas, no Centro de Congressos da Madeira. O concerto será dirigido por André Martins e conta com a presença das cantoras madeirenses Cláudia Sousa e Diana Quintal. Os bilhetes têm um custo de 10 euros para residentes e podem ser adquiridos na Bilheteira do Centro de Congressos no dia do evento, desde as 9h30 às 20h30.

Programa

Tzigania ........... C. Cannes

Thunder and Lightning Polka.......... Johann Strauss Jr. (1825 – 1899)

Tristsch-Trastsch Polka (Op. 324) .......... Johann Strauss Jr. (1825 – 1899)

Valse des Fleures.......... Peter I. Tchaikovsky (1840 – 1893)

Dance of the Hours .......... Amilcare Ponchielli (1834 – 1886)

*** INTERVALO ***

Prelúdio e Allegro .......... Fritz Kreisler (1875 – 1962)

Solista: Laura Fernandes

Caruso .......... Lucio Dalla (1943 – 2012)

Hallelujha.......... Leonard Cohen (1934 – 2016)

Habanera .......... Georges Bizet (1838 – 1875)

Think of me .......... Andrew Lloyd Webber (1948)

The Prayer.......... Carol Bayer Sager (1947) e David Foster (1949)

Celebração de Bodas de Ouro Sacerdotais

Nesta sexta-feira, celebram as Bodas de Ouro Sacerdotais dois Salesianos Sacerdotes Madeirenses: o padre Fernando Eusébio de Castro e o padre José Clemente Santos. Será celebrada uma missa de acção de graças às 11 horas para os alunos e comunidade educativa no pavilhão da escola e, às 18h30, na paróquia de Fátima com a Comunidade Paroquial.

IHM junta comunidade e crianças na III Edição do Bairro em Flor

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através da Investimentos Habitacionais da Madeira, promove a terceira edição do Bairro em Flor. A iniciativa, um encontro intergeracional associado à chegada da Primavera e à Festa da Flor, visa promover as boas relações de vizinhança, estimulando o convívio entre residentes e comunidade em geral e a participação e a valorização de entidades parceiras com intervenção nos bairros tendo vista a inclusão e integração social. De referir que, tal como em anos anteriores, esta iniciativa anual decorre nos bairros da Nazaré, Nogueira, Hospital e Ribeira Grande integrando para além dos moradores, crianças dos estabelecimentos de ensino, utentes de IPSS e associações. Em todos eles haverá um painel para a colocação de flores, configurando-se uma espécie de ‘Muro da Esperança’ para o qual a IHM convida todos os participantes a colocar uma flor e a participar no programa de animação. O programa Bairro em Flor tem início pelas 14h15 no Bairro da Nazaré. Nos Bairros do Hospital e Ribeira Grande as festividades têm início pelas 15h30. No Bairro da Nogueira o programa arranca pelas 17 horas.

III Edição – Mostra de Jardins Calheta a Florir

A Câmara Municipal da Calheta promove a terceira edição da mostra de jardins ‘Calheta a Florir’. Pelas 16h, terá lugar a apresentação pública da instalação foral com floreiras personalizadas na Rotunda da Via Expresso e nos Jardins do Edifício dos Paços do Concelho. Os alunos do 4.º ano de escolaridade das escolas do concelho estarão presentes nesta abertura oficial, com visita aos jardins dos Paços do

Concelho para colocarem uma flor junto ao Mural da Esperança, tendo como objectivo o apelo para um futuro mais solidário em todo o Mundo e a consciencialização ambiental para a redução da pegada ecológica. Esta iniciativa surge no âmbito da Festa da Flor 2018, traduzindo-se no contributo do Município a este evento.

‘Flores e Cores’ em exposição de pintura

Integrada nas festividades da Festa da Flor no Concelho de São Vicente, o Centro de Promoção Cultural de São Vicente inaugura a exposição de pintura ‘Flores e Cores’, de Margarida Jardim, inspirada nas Flores e Cores da Primavera, pelas 19 horas. Numa decomposição floral, a autora retrata pormenores da natureza como fonte de inspiração. A exposição que estará patente ao público de segunda a sexta-feira, das 10 horas às 12h30 e das 14 horas às 17h30, até ao dia 18 de Maio de 2018.

Seminário Internacional ‘Desporto e Ciência’

O Departamento de Educação Física e Desporto da Universidade da Madeira (DEFD-UMa) leva a efeito, nos dias 20 e 21 de Abril, mais uma edição do Seminário Internacional ‘Desporto e Ciência’. O Seminário terá lugar no Auditório da Reitoria da UMa, no Colégio dos Jesuítas. Na sexta-feira, dia 20 de abril, os trabalhos irão decorrer entre as 9h e as 18h20. Este evento está organizado em 19 comunicações orais, 6 comunicações livres, 2 sessões de posters e 1 mesa-redonda. Para além da participação de diversos professores e alunos da UMa estarão presentes vários outros participantes externos à instituição tais como Joanna Kalecinka, António Vicente, António Brandão e Pedro Sequeira, entre outros. A primeira comunicação será proferida pelo professor José Maia, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.

Engenhos do Norte promovem ‘Muro da Esperança’ no Porto da Cruz

Os Engenhos do Norte, em parceria com a Escola Básica 123/PE do Porto da Cruz, vão realizar , pelas 11 horas, o evento alusivo à Festa da Flor denominado ‘Muro da Esperança’. Estarão presentes, entre outros, o secretário regional da Educação Jorge Carvalho, o presidente da Câmara de Machico Ricardo Franco, e o presidente da Junta de Freguesia do Porto da Cruz, Duarte Fernandes.

Apresentação do livro ‘Comandar no Mar’

A vice-Presidente Isabel Torres, em representação do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, estará na apresentação do livro ‘Comandar no Mar’ das Edições Revista de Marinha, que terá lugar às 12 horas, a bordo do Lobo Marinho.

‘Encontro de Boas Práticas’ no Centro de Congressos da Madeira

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 10 horas, no ‘Encontro de Boas Práticas’, que terá lugar no Centro de Congressos da Madeira. O evento culmina o concurso escolar ‘Educação para a Segurança – Boas Práticas, Boas Notícias’, organizado pela Secretaria Regional de Educação e Associação Insular de Geografia, destinado aos alunos dos ensinos básico e secundário, visando a divulgação das boas práticas levadas a cabo nas escolas da Região Autónoma da Madeira (RAM), no âmbito do Projecto Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos (ESPR), em parceria com o Programa Educamedia, em particular com o Projecto TV Escola e Projecto Cinedesafios. Os produtos deste concurso (cartazes e vídeos) serão expostos e apresentados em forma de telejornal por alunos da RAM.

Escola Básica com Pré e Creche de Santana organiza Feira da Saúde

A Escola Básica com Pré e Creche de Santana vai organizar uma Feira da Saúde, que se realizará nos dias 20, 21 e 22 de Abril, em Santana. Esta actividade surge no âmbito dos projectos ‘Pinóquio com Ciência’ e ‘Enferbot’, que concorrem à 15.ª Edição do Prémio Ciência na Escola da Fundação Ilídio Pinho, projectos que concorrem em escalões distintos, nomeadamente pré-escolar e primeiro ciclo, mas com objectivos em comum: sensibilizar e orientar na promoção de uma vida saudável, fomentando o conhecimento face ao corpo humano, aos seus órgãos internos e aos órgãos dos sentidos.

Abertura da VIII edição do ‘Embarque na Anestesiologia’

Realiza-se, pelas 9 horas, no Centro de Simulação Clínica da Madeira, a sessão de abertura da VIII edição do ‘Embarque na Anestesiologia’, com a presença do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos. O evento, organizado pelo Serviço de Anestesiologia do SESARAM, dirigido pelo médico anestesiologista, Eugénio Mendonça, destina-se aos alunos de medicina e Internos do Ano Comum e está a cargo dos médicos internos da especialidade, nas várias áreas de actuação, por forma a dar a conhecer, na prática, o trabalho dos anestesiologistas e a dinâmica da especialidade.

O programa contempla a abordagem aos seguintes temas:

Introdução à Anestesiologia (áreas de domínio e formação específica da anestesiologia, história da anestesiologia); Medicina Perioperatória (avaliação e preparação pré operatória, monitorização no intraoperatório, técnicas e cuidados intraoperatórios, cuidados pós anestésicos imediatos); Tratamento da Dor pelo Anestesista (dor aguda, analgesia de parto, unidade de dor crónica do Hospital Dr. Nélio Mendonça); O Doente Crítico ao Cuidado do Anestesista (emergência pré-hospitalar, o anestesista e os cuidados intensivos).

Departamento Regional de Mulheres Socialistas realiza mesa redonda intitulada ‘As portas que Abril (ainda não) abriu’

O Departamento Regional de Mulheres Socialistas realiza, na sede regional do PS-M, uma actividade intitulada ‘As portas que Abril (ainda não) abriu’. Trata-se de uma mesa redonda que contará com os oradores Guida Vieira e António Loja, cidadãos que tiveram papel activo e preponderante na Revolução de 1974. Esta é a forma encontrada pelo DRMS de assinalar Abril, reflectindo sobre as mudanças que a chegada da democracia provocou na vida dos Madeirenses e Porto-santenses e, particularmente, o que mudou na vida das mulheres após a Revolução. A mesa contará com a moderação da jurista Daniela Aguiar.

Controlo de Vegetação Invasora no Curral dos Romeiros

Esta intervenção de 3,75 hectares decorre numa área privada sendo o respectivo licenciamento condicionado à observância das boas práticas florestais de acordo com o constante na respetiva licença de corte. A vegetação existente é essencialmente Eucalipto, existindo pontualmente algumas Acácias e vegetação invasora diversa de alto poder combustível e que confere um elevado grau de desordenamento ao local.

Pedro Calado visita instalações da Serlima

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, desloca-se esta sexta-feira, dia 20 de Abril, pelas 16 horas, à sede da Serlima, onde visita as instalações da empresa e onde será também apresentado o projecto de expansão do Grupo.

Reunião da Assembleia Intermunicipal da AMRAM

Pelas 11 horas, na Câmara Municipal da Ribeira Brava, haverá a reunião da Assembleia Intermunicipal da AMRAM - Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira. Serão prestadas declarações aos órgãos de comunicação social, no final da reunião, estima-se que por volta das 12 horas.

Abertura das Jornadas STEE

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, participará, pelas 9 horas, na sessão de abertura das Jornadas STEE, cujo tema é ‘Para além dos caminhos a OPORTUNIDADE!’, que terão lugar no auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes.

Assinatura de protocolo entre a ACIF-CCIM e a Groquifar

A assinatura do protocolo entre a ACIF-CCIM e a Groquifar – Associação de Grossistas de Produtos Químicos e Farmacêuticos terá lugar às 14h30.

Reunião da Comissão de Política Geral e Juventude

Os deputados da 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Juventude terão uma reunião pelas 15 horas, sendo o primeiro ponto da ordem de trabalhos a redacção final da Resolução que ‘Recomenda a recuperação do controlo e gestão dos CTT pelo Estado com vista à garantia do serviço público postal universal’.

CDS aborda questões relacionadas com a actividade financeira.

O Grupo Parlamentar do CDS-PP aborda esta sexta-feira, dia 20 de Abril, questões relacionadas com a actividade financeira. Haverá declarações à comunicação social às 11 horas, junto da estátua João Gonçalves Zarco, na Avenida Arriaga, Placa Central do Funchal, frente ao Banco de Portugal.

Reunião da Comissão de Economia, Finanças e Turismo

Os deputados da 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia terão uma reunião 14h30, sendo que a primeira parte será destinada à audição parlamentar com a presença dopresidente da Delegação da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET) sobre a ‘Avaliação da Operacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo’. A segunda parte terá início às 16 horas, e com uma audição parlamentar com a piloto de Aviação Civil André Sales Caldeira sobre a ‘Avaliação da Operacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo’.

Reunião da Comissão de Equipamento Social e Habitação

A 4.ª Comissão Especializada Permanente de Equipamento Social e Habitação terá uma reunião, a ter lugar pelas 10 horas, com um ponto único na ordem de trabalhos: Audição Parlamentar com a presença do secretário regional do Equipamento e Infraestruturas sobre o ‘Anúncio da Construção da Pista de Atletismo no Funchal’.

PCP fala sobre avanço do Novo Hospital

O coordenador regional do PCP/Madeira, Edgar Silva, em conferência de Impressa a ter lugar sexta-feira, 20 de Abril, no Centro de Trabalho do PCP, às 14h30, analisará o quadro dos deveres da República em relação à Região Autónoma da Madeira e apresentará as iniciativas políticas a desenvolver sobre a imediata exigência de avanço das obras do Novo Hospital.

JPP promove iniciativa no Caniço

A conferência de imprensa do JPP terá como tema ‘Recuperação de esquadras da PSP’ e decorrerá pelas 9 horas, junto à esquadra da PSP de Machico