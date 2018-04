Sabe quais os sinais de uma infestação de ratos?

Quanto mais cedo identificar uma possível infestação de roedores, melhor estará preparado para reduzir as consequências, evitando o caos que poderão originar na sua habitação e inclusivamente na sua saúde.

Se tem a percepção de que há roedores na sua propriedade, os passos seguintes serão úteis de modo a verificar os sinais da sua presença:

- Verifique se há excrementos de ratos e cheiro de urina

A maneira mais fácil de detectar uma infestação de ratos é através dos seus excrementos. Os roedores deixam os seus excrementos nos locais de passagem, especialmente na proximidade de alimentos, sejam para humanos, animais de estimação e nas áreas de colocação de lixo. Os excrementos apresentam forma cilíndrica, coloração escura, logo, quando os encontramos nas bancadas e nos armários de cozinha, certamente é sinónimo da presença de roedores. A urina de rato muitas vezes é caracterizada por junções de pequenas gotas, adicionando ainda o cheiro caraterístico, sendo estes sinais ou outro um modo de confirmação da presença de ratos.

- Inspeccione os seus objectos

Caixas, papel e livros. Marcas de mordiscar nos alimentos, muitas vezes com excrementos por perto. Marcas de roer em madeiras, recipientes, roupas, janelas, portas e fios eléctricos. Lascas de madeira, serradura e outras partículas deixadas para trás durante a mastigação. Buracos em recipientes para alimentos, incluindo embalagens para massas, arroz e rações, além de sabão. Estas são algumas das marcas que podem originar danos na sua propriedade, as quais não deve ignorar. Os ratos têm dentes poderosos e podem abrir o seu caminho através de praticamente qualquer coisa, permitindo-lhes chegar aos alimentos e água, resultando em contaminação.

- Ouça ruídos estranhos

Esteja atento aos sons que sinalizam a presença de roedores. Esses ruídos incluem guinchos, pequenos pés com garras, ruídos, entre outros. Também poderá ouvir o barulho do acto de roer, o qual é essencial dado o contínuo crescimento do seus dentes incisivos. Contudo, será mais audível à noite, já que os roedores são criaturas nocturnas.

- Odores desagradáveis

Quando entra num espaço e detecta um cheiro peculiar, tal como mofo e desagradável, estes maus odores específicos podem ser sinal de um problema com roedores.

Ter roedores na sua casa é um assunto sério e poderá transformar-se rapidamente numa situação mais complicada.

Os ratos são portadores de algumas das doenças mais perigosas e que colocam em causa a saúde pública!

A matéria fecal do rato e urina também pode espalhar numerosas doenças como, por exemplo, a leptospirose, uma doença debilitante que causa problemas no fígado, rins e coração. Nem precisamos de consumir algo contaminado para nos infectar. O rato é considerado uma praga urbana, contudo insere-se nas pragas urbanas de maior dimensão e hábitos peculiares, com tendências mais agressivas e propensão a morder e arranhar humanos, o que poderá resultar em infecções.

Lembre-se que a segurança está em 1º lugar!

O controlo e prevenção de pragas é importante por razões de saúde pública.

Se suspeitar de uma infestação, não hesite em contactar-nos para marcar uma verificação gratuita.

Em prol da saúde pública!