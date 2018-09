Sábado é a última noite aberta da Estação de Biologia Marinha do Funchal deste Verão

Há 11 anos que a Estação abre as suas portas ao público uma noite, por mês, durante o Verão, com o intuito de mostrar o que se faz no laboratório, tanto na componente da investigação como na componente da educação ambiental.

A última noite aberta de 2018 decorre precisamente no próximo sábado, dia 29 de Setembro, e conta, a partir das 18h30 com um debate descontraído entre cientistas marinhos e disseminadores do projecto MISTIC SEAS 2.

O encontro, intitulado ‘Mistic seas - esses animais no nosso dia a dia’, conta com a oceanográfica Cristina Gil, Mafalda Freitas do OOM-CMF/EBMF) e Filipe Henriques do CCMAR como oradores convidados.

Segue-se, pelas 20 horas, uma visita guiada à Estação de Biologia Marinha do Funchal.

De referir que o evento assinala o 19º aniversario da Estação de Biologia Marinha do Funchal, coordenando esta actividade com o Projecto MISTIC SEAS.

As inscrições são gratuitas e poderá fazê-las na Estação de Biologia Marinha do Funchal, pelo telefone 291 700 360 ou por e-mail: ebmf@cm-funchal.pt