Ruptura de stock de medicamento para tratar Parkinson obriga a gestão criteriosa

Na necessidade de garantir que todos os doentes que estejam em tratamento da doença de Parkinson possam receber as suas dosagens e, tendo em conta a ruptura de stock do medicamento Sinemet, o Instituto de Administração da Saúde da Região Autónoma da Madeira emitiu uma circular onde apela aos doentes, médicos, farmácias e distribuidores para que, em caso de necessidade de prescrição do fármaco, o façam apenas nas doses “estritamente necessárias”.

“Considerando a comunicação de rutura de stock em Portugal dos medicamentos contendo levodopa + cardidopa (Sinemet) nas várias dosagens autorizadas, o IASAÚDE, IP-RAM divulga a circular (datada de 12 de Setembro último) relativa ao assunto, que contém orientações aplicáveis na Região Autónoma da Madeira, dirigidas aos profissionais de saúde e aos doentes em tratamento com o referido medicamento”, informa.

“Neste contexto, apela-se aos doentes, aos médicos prescritores, às farmácias e aos distribuidores por grosso de medicamentos, para que as embalagens prescritas, vendidas e adquiridas sejam estritamente as necessárias”, sendo de acrescentar que “em caso de necessidade de aquisição do medicamento, devem os doentes contactar o seu médico assistente”.

São estes os medicamentos alternativos, caso os doentes precisem de renovar a medicação, para poderem fazer a troca de dosagem do Sinemet:

- quem estiver a fazer Sinemet 25/100 ou Sinemet 25/250 poderá mudar para Madopar (levodopa/benserazida) 200/50:

- 1 cp de Sinemet 25/100 corresponde a 1/2 cp de Madopar 200/50,

- 1 cp de Sinemet 25/250 corresponde a 1 cp + 1/4 cp de Madopar 200/50

- quem estiver a fazer Sinemet CR poderá mudar para Madopar HBS:

- 1 cp de Sinemet® CR 50/200 corresponde a 2 cp de Madopar® HBS 100/25

- quem estiver a fazer Sinemet® associado a entacapona poderá mudar para Madopar® mantendo a entacapona, ou mudar para a associação levodopa/carbidopa/entacapona que dispõe de doses de levodopa de 75, 100, 125, 150 e 200 mg de levodopa por cp.